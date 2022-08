Premier League. O tym jak Arsene Wenger i Arsenal powiedzieli sobie "merci"

„Dziękujemy Arsene. Co prawda jesteśmy za młodzi, by pamiętać te sukcesy, ale nasz tata nam opowiedział o wszystkim, co dla nas zrobiłeś” - taki mały baner przygotowało kilku kibiców Arsenalu na mecz z West Hamem. Londyńczycy wygrali z „Młotami” 4:1, a Emirates znowu wypełniło się po brzegi. W ramach akcji „Wenger Out” - z frekwencją na meczach Arsenalu było kiepsko. A jeszcze kilka ładnych lat temu aż pół miliona ludzi było chętnych na same karnety. Arsenal przestał grać pięknie, wygrywać trofea, liczyć się w walce o tytuł. To prawda, można było już zapomnieć, że Francuz dokonywał w północnym Londynie wielkich rzeczy.

Wy, dziennikarze, potraficie docenić zespół, który przez 25 lat nic nie zdobył, a nas chcecie zabić, mimo że w ciągu ostatnich czterech lat wygraliśmy trzy Puchary Anglii. Tak to widzę - mówił niedawno Wenger. Francuz - chyba nieświadomie - osiadł na laurach. Przecież czwarte miejsce w Premier League, gwarantujące start w Lidze Mistrzów, nieoficjalnie zostało okrzyknięte „Pucharem Wengera”. Londyńczycy z północy kręcili się wokół podium, ale nie potrafili zrobić nic więcej. „Czy mogę zrobić z tym klubem coś więcej?” - pytał sam siebie Wenger po sezonie 2003/2004. Niezwykłym sezonie - Arsenal wziął ligę szturmem. Nie przegrał żadnego spotkania, co nie zdarzyło się od... 1889 r. Wtedy dokonali tego piłkarze Preston North End. „Kanonierzy” już nigdy nie zbliżyli się do tej formy, a Wenger na pytania o limit możliwości klubu dostał odpowiedź w ostatnich latach.