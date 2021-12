Premier League kończy rok z przytupem, zapowiada się tydzień pełen emocji

świąteczna kolejka w Anglii nie zawiodła nikogo. Emocjonujące mecze, wiele bramek i zwroty akcji, to coś, co pozwoliło w natłoku świątecznych obowiązków nie zapominać o piłce nożnej. Premier League nie zamierza się jednak zatrzymywać, a końcówka roku będzie należała do piłkarzy na Wyspach.

Już we wtorek rozpocznie się 20. kolejka ligowa, a wraz z nią hit pomiędzy Leicester, a Liverpoolem. The Reds w weekend odpoczywali, a Lisy dostały srogie lanie od Manchesteru City. W drugiej połowie ekipa Brendana Rodgersa pokazała co prawda pazur, ale chwilowe zrywy to za mało, by liczyć na punkty przeciwko The Reds. W szeregach gości powinni być już dostępni też Virgil Van Dijk i Sadio Mane, więc to piłkarze Jurgena Kloppa będą wyraźnym faworytem. Początek meczu o godzinie 21, transmisja Canal+Sport.

Wcześniej o godzinie 16. ciężkie zadanie będzie miał Jan Bednarek i jego Southampton. Święci zagrają z Tottenhamem, który świetnie spisuje się pod wodzą Antonio Conte i pnie się w górę tabeli. Czy Polski defensor da rade zatrzymać Harrego Kane'a wracającego do formy? A może znów trafi do siatki jak w spotkaniu z West Hamem? Transmisja Canal+Sport.