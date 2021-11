Premier League: Derby Manchesteru i duży sprawdzian przed ekipą Fabiańskiego

Sobota w Premier League rozpocznie się od prawdziwego trzęsienia ziemi, bo już o godzinie 13.30 rozpocznie się wielki hit na Old Trafford. Jeszcze tydzień temu wielkim faworytem derbów Manchesteru pomiędzy United, a City byliby goście, ale czy tak jest i teraz? Czerwone Diabły na kryzys odpowiedziały najlepiej jak się dało i rozbiły Tottenham 3:0, natomiast mistrz Anglii w ubiegłym tygodniu zaskakująco przegrały z Crystal Palace.

Po stronie gospodarzy są też statystyki - zespół Ole Gunnara Solskjaera na pięć ostatnich derbów aż trzy wygrał i jedne zremisował. Czy Norweg ma patent na Guardiolę? - To wyjątkowe starcie. Ostatni raz, gdy rozgrywaliśmy derby Manchesteru z kibicami, to atmosfera na Old Trafford była fantastyczna. Każdy będzie bardziej pamiętał o tym, niż o naszych słabszych momentach - przyznał przed hitem trener United.