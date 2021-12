Premier Finlandii Sanna Marin imprezowała po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. Teraz przeprasza

W sobotę fińska premier Sanna Marin poszła bawić się do jednego z klubów w Helsinkach pomimo wiedzy o tym, że kilka godzin wcześniej szef fińskiego MSZ, z którym miała służbowy kontakt, otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Szefowa fińskiego rządu przeprosiła publicznie za swoje nieostrożne zachowanie. O sprawie donosi serwis BBC.

- Bardzo przepraszam za niezrozumienie tego, że powinnam to zrobić [ograniczyć kontakty - red.] - napisała w poniedziałek premier Marin na Facebooku.

Zgodnie z fińskimi wytycznymi osoba w pełni zaszczepiona po bliskim kontakcie z osobą zakażoną nie musi się izolować społecznie, choć jest to zachowanie zalecane. Zasady obowiązujące członków rządu są jednak bardziej restrykcyjne. Według tychże ograniczenie kontaktów powinno nastąpić niezwłocznie po bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną. Premier Marin pytana o to przez dziennikarzy przyznała, że nie znała zasad dotyczących członków rządu, bierze za to odpowiedzialność i jeszcze raz przeprasza.

Opozycja w fińskim parlamencie nazwała zachowanie Marin "nieodpowiedzialnym" oraz wytknęła szefowej rządu, że powinna w takiej sytuacji dać dobry przykład obywatelom i ograniczyć kontakty zamiast imprezować.