Premier dla PolskaTimes.pl: Święto Niepodległości musi być dla nas momentem refleksji

W nawiązaniu do przypadającej dziś 103. rocznicy odzyskania niepodległości premier Morawiecki zwrócił uwagę, że Święto Niepodległości to dzień, w którym wszyscy mamy prawo do radości i dumy. – Dzień, w którym przypominamy sobie, jak niezwykłym narodem jesteśmy – wskazał.

– U progu nowoczesności Polska została skazana na unicestwienie. Europejskie mocarstwa zadecydowały, że nie będzie dla nas miejsca na mapie świata. Nie ma w historii drugiego takiego przypadku, by naród o tak długiej tradycji został pozbawiony własnego państwa i przetrwał. 123 lata Polacy żyli w niewoli. 123 lata próbowano zdławić polskiego ducha. A jednak odrodził się niczym feniks z popiołów, dając dowód, że choć Polskę można pokonać, to Polski nie można zniszczyć – podkreślił Mateusz Morawiecki.