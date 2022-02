Premier Boris Johnson w Polsce: Rozmowy z premierem, prezydentem i żołnierzami

Czwartkowe rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Wielkiej Brytanii przeciągnęły się poza zaplanowany czas. Omawiali przede wszystkim sytuację wokół Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce premiera Borisa Johnsona podziękowania za solidarność i wojskowe wzmocnienie bezpieczeństwa regionu. Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP napisał na Twitterze, że rozmowy polityków były niezwykle ciekawe i obaj mieli bardzo jasne i bliskie stanowisko w sprawach bezpieczeństwa.

To był pracowity dzień dla brytyjskiego gościa, który przyleciał w czwartek do Warszawy nie sam. Tego dnia w Polsce wylądowała także grupa brytyjskich żołnierzy jako wsparcie wschodniej flanki NATO. Ma to być 350 żołnierzy z 45. Komanda Royal Marines, którego baza znajduje się z Arbroath w Szkocji.

Przed spotkaniem premiera Johnsona z prezydentem Dudą odbyły się rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z brytyjskim gościem. Po ich zakończeniu premier Morawiecki powiedział, że celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego musimy pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójni. A jesteśmy spójni. Pragnę podziękować polskim i brytyjskim żołnierzom .