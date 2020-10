Premier Boris Johnson do Anglików: Od czwartku ludzie muszą pozostać w domach. Rząd wprowadza nowe restrykcje

Ponadto premier zapowiedział zamknięcie restauracji, barów, pubów. Możliwe będzie jednak zamawianie jedzenia na wynos. Obostrzenia mają trwać do 2 grudnia.

Jak informuje BBC, premier stwierdził, że nie ma planów zamknięcia gospodarki całkowicie, jak to było wiosną. Rozumie, że i obecne obostrzenia będą trudne dla wielu firm, jednak jest to konieczne, aby uniknąć wzrostu fali zgonów i doprowadzić do opanowania epidemii przed świętami Bożego Narodzenia.

- To Boże Narodzenie będzie inne niż dotychczasowe, chcemy jednak umożliwić ludziom by na święta mogli się spotkać z bliskimi - mówił Johnson.

Rząd nie zdecydował się na zamknięcie szkół i uczelni pomimo faktu, że - jak informuje BBC - na przykład a uczelniach po ich otwarciu doszło do powstania wielu ognisk koronawirusa. - Nie możemy pozwolić, by ten wirus zniszczył przyszłość naszych dzieci bardziej niż dotychczas - mówił Johnson i zaapelował do rodziców, by posyłali swoje dzieci do szkół.