Prawo jazdy. Będzie podwyżka opłat za egzamin? Mamy stanowisko rządu

Minister odniósł się do wtorkowego spotkania wiceszefa resortu infrastruktury Rafała Webera z protestującymi egzaminatorami WORD-ów. Adamczyk zaznaczył, że podczas dobrej, długiej rozmowy omówiono wiele kwestii dotyczących systemu wynagrodzeń egzaminatorów i strony uznały, że tu kompetentnym jest marszałek każdego województwa.

"Chcę jednocześnie jasno powiedzieć, że nie ma, nie było i nie będzie zgody rządu na to, aby rozwiązywać problemy płacowe podnoszeniem egzaminacyjnych opłat. Tym muszą zająć się marszałkowie województw, z tym muszą sobie poradzić sami ... Ani ja, ani żaden członek rządu - czego jestem pewien - nie zdecyduje się dzisiaj na to, aby podnieść egzaminacyjne opłaty ze 140 zł do 200 zł, żeby w ten sposób pokryć oczekiwania płacowe egzaminatorów. Musimy chronić egzaminowanych. Te budżety młodych ludzi, budżety ich rodziców, którzy pragną zabezpieczyć nabycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia pojazdów przez swoje dzieci" - podkreślił Adamczyk.