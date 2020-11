Prawo i Sprawiedliwość odzyskuje utraconą przewagę. Według najnowszego sondażu do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań

Jeśli wybory do Sejmu odbywałyby się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 36,8 procent Polaków. Jest to wzrost o 3,4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu wykonanego także dla tej gazety.

Największa partia opozycyjna – Koalicja Obywatelska także cieszy się coraz większym wśród Polaków. W sondażu wskazało ją 29,3 procent odpowiadających. Oznacza to wzrost o 2,5 punktu procentowego, ponieważ podczas poprzednich badań Koalicja uzyskała 26, 8 procent głosów.

Trzecie miejsce wśród głosujących zdobyłoby ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który uzyskał poparcie na poziomie 12,7 procent. W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwościi, ruch Szymona Hołowni traci poparcie, które spadło o 0,3 punktu procentowego.

W Sejmie znalazłyby się także Lewica oraz Konfederacja. Na pierwsze ugrupowanie oddałoby głos 9,4 procent pytanych i jest to spadek o 1 punkt procentowy. Natomiast na Konfederację zagłosowałoby 6,6 procent Polaków. Także to ugrupowanie zaliczyło największy spadek poparcia wśród ankietowanych, bo aż o 2,1 punktów procentowych.