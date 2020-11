Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska szykują zimową ofensywę. Nowe obietnice PiS i nowa deklaracja ideowa PO

Co znajdzie się w deklaracji ideowej PO? Nie wiadomo jeszcze, czy zapisane zostaną w niej konkretne obietnice, które Platforma spełni po dojściu do władzy. Wiemy natomiast, że wyznaczone będą kierunki polityki, które będzie realizował polski rząd, jeśli PO wygra wybory.

Końcówka stycznia ma należeć do Platformy, ale już w lutym i marcu swoje działania rozpocznie Prawo i Sprawiedliwość. Liderzy PiS spodziewają się, że po jesiennych zawirowaniach partia okrzepnie i będzie mogła przystąpić do prezentowania nowych propozycji.

- Jeżeli chodzi o rdzeń tej deklaracji, to wiele rzeczy jest bardzo oczywistych w kontekście tego, co robimy. To jest Polska zwrócona twarzą do UE, która potrafi walczyć o swoje interesy, ale jest równym partnerem w UE - mówił Kierwiński.

Co prawda w trakcie drugiej kadencji rządów Mateusza Morawieckiego propozycje programowe miały być bardziej kosmetyczne, niż rewolucyjne (jak np. wcześniejsze 500 plus), ale możliwe, że zamysły Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracowników się zmieniły.

- To jest proces, który nie następuje w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, tylko musi być rozłożony na miesiące. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, co zamierzamy w lutym czy marcu, to nie byłoby sensu tego robić w lutym czy marcu. Trzeba by to zrobić teraz – dodał szef klubu PiS.