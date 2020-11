Prawie połowa ankietowanych uważa, że Polska nie powinna się godzić na powiązanie praworządności z budżetem UE

Jak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 29,3 proc. respondentów uważa, że Polska powinna "zdecydowanie odrzucić" mechanizm blokowania wypłat unijnych środków za łamanie zasad praworządności, a 16,8 proc. uważa, że powinna "raczej odrzucić".

Z kolei zdaniem 21,8 proc. ankietowanych Polska powinna "zdecydowanie poprzeć" takie rozwiązanie, a 15,6 proc. twierdzi, że powinna "raczej poprzeć". 16,6 proc. badanych nie ma zdania.

Jak podaje portal RMF FM, na pytanie, co Polska powinna zrobić z unijnym budżetem, jeśli mechanizm warunkowości miałby wejść w życie, 57,4 proc. badanych odpowiedziało, że wtedy "polskie władze powinny zdecydować się na weto". 19,5 proc. uczestników badania uważa, że "Polska powinna poprzeć unijny budżet wraz z mechanizmem uzależniającym wypłatę od praworządności". 23 proc. nie ma zdania.

- Praworządność to nie kara za to, co teraz wyprawia rząd #PiS. To pewność stosowania unijnego prawa- powiedział w TOK FM Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - To, że Zjednoczona Prawica ciągle się bije, powoduje że nie działają podstawowe polityki. Rząd zamiast zajmować się walką z epidemią, zajmuje się sam sobą. Podejmuje samobójcze działania na arenie międzynarodowej- dodał.