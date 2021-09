Prawie co siódmy dorosły Polak doświadczył hejtu w sieci. Winna sytuacja polityczna?

Zjawiska tego częściej doświadczają mężczyźni (19 proc.) niż kobiety (11 proc.). Najwięcej osób, które doświadczyły hejtu w sieci, jest w grupie wiekowej 18-24 lat – aż co czwarta osoba (24 proc.) oraz w grupie wiekowej 35-44 lata – prawie co piąta osoba (18 proc.).

Nie przyznajemy się do hejtowania

Do obrażania innych w internecie przyznaje się jedynie 4 proc. ankietowanych, co nie dziwi autorów badania, gdyż takie działania trudno traktować jako coś, czym warto się chwalić.

Ponadto część osób może też nawet nie być świadoma, że to co pisze w internecie, jest już hejtem. Więcej osób przyznających się do stosowania hejtu jest wśród mężczyzn – 5 proc. niż kobiet – 3 proc., a najwięcej w grupie wiekowej 25-34 lata – 7 proc.

Dlaczego hejtujemy?

Respondenci podłoża hejtu najczęściej upatrywali w braku satysfakcji z własnego życia (37proc.), chęci zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33 proc.), frustracji (32 proc.) lub zazdrości (31 proc.).