Prawie 7,5 tysiąca nowych zakażeń. Najwięcej z województwa małopolskiego. Od dzisiaj obowiazują dodatkowe obostrzenia

Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 183 248. Do tej pory zmarło 3 614 osób. W ciągu doby wykonano ponad 36 tys. testów.

10 października cała Polska objęta została tzw. żółta strefą (poza obszarami znajdującymi się w czerwonej strefie). Rząd wprowadził wówczas wiele obostrzeń, dał jednak więcej czasu na przygotowywanie się do nowych regulacji. Więcej przeczytasz TUTAJ .

Tym samym byłyby to pierwszy w naszym kraju tymczasowy szpital polowy. Jak podaje TVN 24, trwają już przygotowywania do montowania instalacji do dostaw i rozprowadzania tlenu dla potrzebujących pacjentów. Być może już w tym tygodniu szpital będzie mógł przyjąć pacjentów.