Prawie 700 tys. szczepień w ciągu doby. Włosi masowo ruszyli do punktów szczepień Małgorzata Puzyr

Szczepienie, zdjęcie ilustracyjne fot. Karolina Misztal / Polska Press/Dziennik Bałtycki

Ponad 686 tysięcy szczepień przeciw Covid-19 wykonano we wtorek we Włoszech - o tym nowym dziennym rekordzie poinformował urząd nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii. Włochy są jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zaszczepionych.