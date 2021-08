Prawie 3 tys. prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Straż Graniczna podała dane

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że tylko od początku sierpnia funkcjonariusze odnotowali 2,9 tys. prób nielegalnego przejścia granicy z Białorusi do Polski.

Minionej doby (24 sierpnia) funkcjonariusze SG zatrzymali 59 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski. To głównie ob. Iraku i Tadżyskistanu. Udaremnili także 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Również wczoraj strażnicy graniczni zatrzymali kolejne osoby, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. Było to dwóch obywateli Tadżykistanu. W tym miesiącu funkcjonariusze SG zatrzymali już 20 takich osób.To obywatele Gruzji, Iraku i Bułgarii.

Od kilku tygodni zwiększa się liczba nielegalnych uchodźców – głównie z Afganistanu, Iraku, czy Syrii – którzy chcą przekroczyć granicę Białorusi z państwami Unii Europejskiej: Litwą, Łotwą oraz Polską. Polskie oraz litewskie władze wskazały, że białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka wykorzystuje migrantów do wzmagania presji na Unii Europejskiej w celu wycofania nałożonych na Białoruś sankcji.

KE: „Nie ma przyzwolenia na nielegalną migrację do UE"

Dzień później premier Mateusz Morawiecki, poinformował, że do stolicy Afganistanu wkrótce wyleci pierwszy polski samolot, którym zostaną ewakuowani przebywający w Kabulu Polacy oraz bezpośredni współpracujący z nimi lokalni urzędnicy. - Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj - poinformował Morawiecki.