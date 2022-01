Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie! Pijany kierowca tira utrudniał wjazd na autostradę

26 stycznia br. po godzinie 21 oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy tira, który miał znajdować się na miejscu obsługi podróżnych na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Olsze. Z informacji przekazanych policjantowi przyjmującemu zgłoszenie wynikało również, że kierowca tira ma problem z wjazdem na autostradę. Skierowani na miejsce funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pelplinie na wyjeździe z miejsca obsługi podróżnych zauważyli stojącą ciężarówkę z naczepą, która utrudniała wjazd na autostradę.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali nietrzeźwemu 50-letniemu mężczyźnie prawo jazdy, a ciężarówka trafiła na policyjny parking.

W najbliższym czasie mieszkaniec powiatu tureckiego usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje nie tylko do osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu, a także do świadków takich zdarzeń. Pamiętajmy – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie!!! Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze.