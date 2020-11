Prawie 15,5 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zanotowano rekordową liczbę zgonów

Mam koronawirusa, co dalej? Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Mam koronawirusa, co robić? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Wyjaśniamy, jak postępować po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, ile dni trwa domowa izolacja dla osób bezobjawowych, a ile jeśli podczas odosobnienia pojawią się symptomy COVID-19. Ponieważ będąc na izolacji, nie można wychodzić z domu, podpowiadamy gdzie zgłosić się, by uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów lub z wyprowadzeniem psa na spacer. Co dzieje się z domownikami i czy można pracować? Odpowiadamy na te i inne najczęściej zadawane pytania przez osoby, które dowiedziały się, że są zakażone SARS-CoV-2.