Prawdziwa Grecja to Chalkidiki: turystyczna branża budzi się po pandemii powoli do życia

Ma rację, bo to czas, gdy w wielu miejscowościach odbywają się pokazy kulinarne. Co gmina i mia-steczko, to bardziej wymyślne potrawy, a wszystko przy muzyce, tańcach zawodowej grupy, która popisuje się placach, wcześniej tworząc orszak, który sunie przez miasteczko, by zachęcić gości do zabawy. Grecja znów zaczyna przyciągać Nikogo nie trzeba przekonywać, że Grecja była jednym z ulubionych urlopowych kierunków Polaków i chce, by tak było w tym i kolejnych sezonach. Zanim jednak zasmakujemy miejscowych specjałów, nim położymy się na leżaku, by potem chłodzić się w basenie lub morskiej wodzie, warto pamiętać o zasadach wjazdu obowiązujących w tym słonecznym kraju. Najważniejsza informacja jest taka, że Grecy akceptują paszport covidowy . Zrobili to z miesięcznym wyprzedzeniem niż cała Unia. Osoby zaszczepione dwiema dawkami też mogą przekraczać granicę. Podobnie, jak ozdrowieńcy oraz osoby, których wynik testu jest negatywny. O jednym warto i trzeba pamiętać: każdy przyjeżdżający do tego kraju, czy ma korzystne wyniki testu lub zaświadczenie, że jest zdrowy, może być poddany wyrywkowej kontroli stanu zdrowia. Nie poddasz się tej procedurze, masz szlaban na wjazd do Grecji.

Wjeżdżający do tego kraju muszą rejestrować się na stronie https://travel.gov.gr/#/ (Passenger Locator Form), a formularz trzeba wypełnić co najmniej 24 godziny przed odprawą. Na tej podstawie dostajemy kod QR, który pokazujemy przy odprawie biletowej i przy przekraczaniu granicy z Grecją. W formularzu zaznaczamy nasz adres w Grecji albo plan podróży na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły i każde dziecko powinno posiadać własny kod QR.

Czy Grecja na dobre rozpoczęła już sezon turystyczny? Sądząc po wielu wolnych miejscach w hotelach, na pewno nie. Co do rokowań, aa one różne, co pracujący w tej branży, to inna odpowiedź.

Andrey Premyanoy, który zarządza pięciogwiazdkowym hotelem Mount Athos w Ierissos patrzy z optymizmem w przyszłość, choć odbicia po covidowej zapaści szybko się nie spodziewa. Jego hotel jest w szczęśliwym położeniu, stoi za nim jeden z funduszy, który czekając na poprawę sytuacji cierpliwie dorzuca do hotelowej kasy. Dzięki temu udało się utrzymać załogę, to bardzo ważne, w końcu pandemia nie będzie trwała wiecznie, poradzimy sobie i już zapraszamy Polaków i turystów z innych krajów- dodaje pochodzący z Bułgarii Premyanov.

Prognoza o ciemnej barwie

Hatzigeorgiou Harin jest menedżerem w Ahrathos Beach Hotel, też na Halkidiki, tyle że w miejscowości Quaranoupolis, Patrzy na ten sezon z niepokojem, bo nie przyjeżdżają jeszcze masowo Brytyjczycy i Niemcy, a to zawsze była podstawa klientela. Przerywa rozmowę, bo ma telefon. J-tro przyjedzie grupa Polaków, zajmą 25 pokoi. Dobre i to, mówi, ale od razu dodaje: to kropla w morzu potrzeb i zaczyna wyliczać, że utrzymanie hotelu i jego personelu pochłania ogromne sumy.

Co prawda trudno się zgodzić z jego opinią, że ten sezon może być nawet gorszy niż rok 2020, skoro nie ma już lockdownu, gdy znosi się kolejne obostrzenia. Być może jednak Haris, który siedzi w tym biznesie dekady wie coś, czego nie dostrzegają inni menadżerowie.