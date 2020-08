Prawa pacjentów coraz częściej naruszane. Alarmujący raport

„Jeśli chodzi o stopień przestrzegania praw pacjenta w 2019 r. - należy postawić jednoznaczny wniosek: przestrzeganie praw pacjenta wciąż nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Kolejny rok z rzędu prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest prawem naruszanym w stopniu najwyższym” – informuje Rzecznik Praw Pacjenta we wstępie do raportu.

Jak dodaje owo prawo „jest bez wątpienia najbardziej istotne, pozostając odzwierciedleniem realizacji podstawowego prawa każdego do ochrony zdrowia, zawartego w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

Liczba naruszeń do świadczeń zdrowotnych zwiększona dwukrotnie

W 2019 r. Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził aż 436 naruszeń prawa do świadczeń zdrowotnych, czyli działań mających na celu poprawę, ratowanie oraz przywracanie stanu zdrowia pacjentów.

W porównaniu do 2018 r. to dwa razy więcej wydanych stwierdzeń.

W sumie w biegłym roku stwierdzono 817 indywidualnych naruszeń poszczególnych praw pacjenta, z czego 53 proc. stanowiły właśnie stwierdzenia naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.