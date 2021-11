Prasówka 9.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Projekt emerytur stażowych znalazł się 28 padziernika 2021 r. na liście ustaw, które czekają na I czytanie w Sejmie. Niestety, nie oznacza to jeszcze, że obywatelski projekt ustawy znajdzie się w porządku dziennym jednego z najbliższych posiedzeń. O tym, w jakim tempie będzie procedowany projekt ustawy o emeryturach stażowych przygotowany przez NSZZ „Solidarność” zdecyduje bowiem większość rządząca, a stanowisko rządu w tej sprawie nie jest do końca jasne.

W piątek 29 października Sejm ostatecznie uchwalił ustawę popularnie określaną mianem podatkowego Nowego Ładu. Podwyższa ona kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł rocznie i podnosi wyższy próg podatkowy – z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zgodnie z wcześniej konsultowanym projektem emerytury do 2,5 tys. zł zwolnione będą z podatku (to efekt kwoty wolnej), ale zupełnie niespodziewanie - bo nie było tego w projekcie - Sejm uchwalił także nową ulgę dla emerytów, nazwaną PIT-0 dla seniorów. Na czym ona polega i kto z niej skorzysta?