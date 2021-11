Prasówka 8.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Projekt emerytur stażowych znalazł się 28 padziernika 2021 r. na liście ustaw, które czekają na I czytanie w Sejmie. Niestety, nie oznacza to jeszcze, że obywatelski projekt ustawy znajdzie się w porządku dziennym jednego z najbliższych posiedzeń. O tym, w jakim tempie będzie procedowany projekt ustawy o emeryturach stażowych przygotowany przez NSZZ „Solidarność” zdecyduje bowiem większość rządząca, a stanowisko rządu w tej sprawie nie jest do końca jasne.

Tarcza antyinflacyjna, dopłaty do prądu, bon energetyczny - zapowiedzi wsparcia przez rząd najuboższych, którzy mają najwięcej problemów w związku z drożyzną zaczyna przybierać konkretne kształty. Ma to być bon energetyczny. Ile wyniesie, kto go dostanie, na co wyda - na razie są tylko ogóle dane w wersji projektowej. Pozbieraliśmy je, przeanalizowali i wyszło nam, że wsparcie dla góra 2 milionów gospodarstw domowych wyniesie 60-130 zł miesięcznie. Ponieważ gospodarstw domowych jest o. 13,6 mln, jak łatwo policzyć dostanie bon energetyczny co siódme.