Prasówka 3.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Msze święte w telewizji i online. Poniedziałek, 3.01.2022. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Msze święte w telewizji i online. Poniedziałek, 3.01.2022. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce wierni są zachęcani przez GIS i Ministerstwo Zdrowia do uczestniczenia we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Gdzie oglądać msze święte w poniedziałek 3.01.2022? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube.

📢 Ten podatek musisz zapłacić sam. I od razu bo fiskus zablokuje konto w banku, zaczną się kłopoty Dowiedz się ile i w jaki sposób: 3.01.2022 W pułapkę podatkowych zaległości wpaść teraz jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Od kilka lat fiskus bowiem przyzwyczaja nas do tego, że rozlicza podatek – główny i najważniejszy dla zwykłych osób nie prowadzących biznesów – sam i automatycznie. Ale nie wszystkich podatków dochodowych to dotyczy. Uwaga więc na zdarzenia, które w naszym życiu powtarzają się regularnie, np. posiadanie psa czy sprzedaż przez internet, jak i z rzadka – darowizny czy sprzedaż samochodu.

📢 Pijani kierowcy są nieuchwytni. Śląska policja ujawniła ich twarze i nazwiska Policja z województwa śląskiego poszukuje 286 pijanych kierowców. Prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Aż 64 z nich to recydywiści, którzy zostali przyłapani, choć byli już wcześniej skazywani za jazdę na podwójnym gazie lub objęci zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ich wizerunki, rysopisy i kontakt do właściwych jednostek policji znajdziecie w galerii zdjęć (dane z 2 stycznia 2022).

📢 Sylwester Szczęścia. Doda i Cleo rozkręciły sylwester z Polsatem na Stadionie Śląskim Sylwester Szcześcia Polsatu był gigantycznym przedsięwzięciem. Publiczność na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz miliony telewidzów zobaczyły Sylwester z Polsatem, na którym wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie wystąpili m.in.: Akcent, Dr. Alban, Golec uOrkiestra, Liz Mitchell, Cleo, Enej i Doda. Cleo i Doda pokazały najciekawsze kreacje. 📢 Bandyta pobił w Zabrzu pracowniczkę poczty, bo zwróciła mu uwagę na brak maseczki Agresywny mężczyzna brutalnie pobił pracowniczkę poczty w Zabrzu. Kobieta zwróciła mu uwagę na brak maseczki. Policjanci z komisariatu II prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenie ciała i zdemolowania stoiska w agencji pocztowej przez nieustalonego mężczyznę. 📢 Wcześniejsze wybory w 2022 roku? Donald Tusk: Nie jestem przekonany, czy powinienem się o nie modlić – Nie jestem przekonany, czy ja powinienem modlić się o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę możliwe wyniki wyborów. Natomiast dla Polski i dla Polaków byłoby lepiej gdyby ci, który nie chcą podejmować decyzji, nie rządzili – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk.

📢 29-letnia Polka zamordowana na Malcie? Zatrzymano podejrzanego 20-latka Na Malcie przy promenadzie w Slieme odnaleziono 29-letnią martwą Polkę. 20-letni podejrzany został aresztowany przed kościołem. Miał przy sobie przedmioty związane z przestępstwem.

📢 Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Nie tylko prąd i gaz. Za co zapłacimy rachunki grozy? Sprawdź, co zdrożeje i o ile Podwyżki opłat i cen w 2022 stały się faktem. Nowy rok, choć wiele dobrego sobie po nim obiecujemy, niekoniecznie przyniesie same dobre rzeczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ceny usług, a także produktów w sklepach. Analitycy są zgodni. W 2022 roku będziemy zmuszeni głębiej zaglądać do portfela. Lista rzeczy, które zdrożeje jest niestety długa. Zobaczcie, za co od 1 stycznia zapłacimy więcej! 📢 Tak warto się zaopatrzyć na okoliczność blackoutu. Oto kluczowa lista zapasów [lista - 3.01.2022] Od lat prawdopodobieństwo wielkiej awarii sieci energetycznej w Europie nie było tak wysokie. Eksperci ostrzegali nas od lat, ale teraz żarty się skończyły. Co będzie, jeśli zabraknie prądu w gniazdku? Co z ogrzewaniem, wodą i gazem?

📢 Tak nowy rok witali Anna i Robert Lewandowscy. W Dubaju było bardzo luksusowo! [zdjęcia - 3.01.2022] Słońce, plaża, piękny kurort. Anna i Robert Lewandowscy - z rodziną i przyjaciółmi - nowy rok witali w Dubaju. 📢 Takie będą ceny papierosów, wódki i piwa w 2022 roku. Wyliczenia po podwyżce akcyzy [3.01.2022] Od 2022 roku zdrożeją papierosy i alkohol - w tym wódka, piwo i wino. Wszystko za sprawą decyzji rządu, który podniósł wysokość akcyzy od nowego roku. Rząd argumentuje podwyżkę chęcią kształtowania prozdrowotnych postaw Polaków. Jak ta decyzja przełoży się na ceny wódki, piwa, wina, papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich? Wyliczenia zamieszczamy w galerii powyżej. Niestety to nie koniec podwyżek - gotowy jest plan wzrostu akcyzy na kolejne lata.

