Prasówka 2.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Spóźniony urlop jesienny w Polsce? Apetyt na weekendowe wypady w ciekawe zakątki kraju? Relaks na działce blisko domu czy tylko chęć na weekendowe spacery po zielonych terenach wokół domu? Warto znać prognozę pogody, by odpowiednio zaplanować swoją aktywność. Pomocny jest w tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotowujący także długoterminowe prognozy. Znamy prognozę na listopad oraz na kolejne miesiące z lutym 2022 r. włącznie. Co więc nas czeka?

Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce wierni są zachęcani przez GIS i Ministerstwo Zdrowia do uczestniczenia we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Gdzie oglądać msze święte we wtorek 2.11.2021? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube.