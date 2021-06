Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [20.06.2021 r.] Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

📢 Horoskop miesięczny dla Koziorożców na lipiec 2021. Zobacz, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Koziorożce! Sprawdźcie horoskop miesięczny na lipiec 2021. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Koziorożców czeka cię w lipcu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

📢 Horoskop dla Strzelców na lipiec 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w następnym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Strzelców na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Strzelców pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Strzelców dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dla Skorpionów na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Miesięczny horoskop dla Skorpionów na lipiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w przyszłym miesiącu. Jeśli Skorpiony to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Skorpionie, sprawdź, jak wygląda jego horoskop miłosny na lipiec 2021. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Horoskop miesięczny dla Wag na lipiec 2021. Zobacz, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop miesięczny dla Wag na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Wag pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Wag dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Horoskop dla Panien na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Miesięczny horoskop dla Panien na lipiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w przyszłym miesiącu. Jeśli Panny to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Pannie, sprawdź, jak wygląda jego horoskop miłosny na lipiec 2021. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Horoskop miesięczny dla Lwów na lipiec 2021. Zobacz, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop miesięczny dla Lwów na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Lwów pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Lwów dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Horoskop dla Raków na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Sprawdź horoskop miesięczny dla Raków na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Raków pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Raków dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Horoskop dla Bliźniąt na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Bliźnięta! Sprawdźcie horoskop miesięczny na lipiec 2021. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Bliźniąt czeka cię w lipcu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

📢 Horoskop miesięczny dla Byków na lipiec 2021. Zobacz, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Byki! Sprawdźcie horoskop miesięczny na lipiec 2021. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Byków czeka cię w lipcu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy. 📢 Horoskop dla Baranów na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Miesięczny horoskop dla Baranów na lipiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w przyszłym miesiącu. Jeśli Barany to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Baranie, sprawdź, jak wygląda jego horoskop miłosny na lipiec 2021. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Horoskop dla Ryb na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Sprawdź horoskop miesięczny dla Ryb na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Ryb pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Ryb dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Horoskop dla Wodników na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd Sprawdź horoskop miesięczny dla Wodników na lipiec 2021. Co spotka cię w przyszłym miesiącu? Jakie porady mają gwiazdy dla Ciebie na lipiec? Horoskop miesięczny dla Wodników pozwoli ci dobrze zaplanować następny miesiąc. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Wodników dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Horoskop dzienny na dziś (20.06). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na niedzielę Horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewiduje dla ciebie na dziś (20.06.2021) w horoskopie wróżka Xandra. Przekonaj się, co przyniesie ci kolejny dzień. Dzięki znajomości swojego horoskopu na dzisiaj, możesz zaplanować podejmowanie ważnych decyzji lub odłożyć je na później. Być może horoskop na dziś (niedzielę, (20.06.2021) pomoże ci zmobilizować się do działań, które od dawna odkładasz. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, co zrobisz wiedząc, jak brzmi horoskop na dzisiaj dla twojego znaku zodiaku.

📢 Horoskop miłosny dla Raków na lipiec 2021. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Sprawdź, czy nadchodzą zmiany w Twoim życiu miłosnym! Zobacz horoskop miłosny na lipiec 2021 dla Raków. Gwiazdy mogą podpowiedzieć Ci, jaka miłosna decyzja będzie najlepsza. Jesteś w związku? Dowiedz się, jakie niespodzianki mogą Cię jeszcze spotkać. Jesteś singlem? Możesz uda Ci się znaleźć prawdziwą miłość. Sprawdź, jakie plany mają co do Ciebie gwiazdy. Może Twoje życie ulegnie zmianie? Warto dowiedzieć się, jak maluje się Twoja przyszłość. Możesz znaleźć wiele odpowiedzi w miłosnym horoskopie dla Raków na lipiec. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie teraz nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 19.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson: która szczepionka jest najlepsza? Którą wybrać? Czym się różnią? Jak wypada porównanie? Sprawdź Odporność po szczepieniu przeciwko COVID-19 wytwarza się nie w momencie podania zastrzyku, ale po pewnym czasie. Kiedy uzyskujemy odporność na koronawirusa po szczepionce Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson? Która szczepionka jest najlepsza?

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Iwermektyna zakończy pandemię Covid-19? Badania wykazują skuteczność leku. Zobacz, jak działa iwermektyna Z pandemia koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane sa masowe szczepienia. Okazuje sie jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii Covid-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa? 📢 Szczepienia przeciw COVID-19. Nie zaszczepiłeś się? Będą do Ciebie dzwonić i zachęcać do szczepień! Bardzo prawdopodobne, że osoby, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 bądź nie zarejestrowały się na szczepienie, już niebawem będą mogły spodziewać się telefonu. W narodowym programie szczepień i wszelkich akcjach w ramach kampanii profrekwencyjnej rząd chce iść o krok dalej i zachęcać obywateli drogą telefoniczną. NFZ przeprowadziło już pilotaż takiego rozwiązania. Efekt? Co czwarta osoba zgodziła się na zapisanie na szczepienie.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [19.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Koncert Krzysztofa Krawczyka juniora na Widzewie w Łodzi (19.06). „Love me tender” z akompaniamentem...piły. Nie zabrakło wzruszeń (zdjęcia) Krzysztof Igor Krawczyk, znany też jako Krzysztof Krawczyk junior, wystąpił w sobotę (19 czerwca) na scenie amfiteatru przy Domu Kultury „502” na Widzewie w Łodzi. Piosenkarz wybrał utwory z repertuaru Elvisa Presleya oraz swojego ojca Krzysztofa Krawczyka (zmarł 5 kwietnia 2021 r.). Wśród szczególnych atrakcji koncertu było m.in. wykonanie utworu „Love me tender” z akompaniamentem piły, z której smyczkiem wydobywał dźwięki artysta o pseudonimie Mr Jano. Nie zabrakło też wzruszeń. „Tatusiu, posłuchaj teraz, jak ja to śpiewam” – wtrącił Krzysztof Igor Krawczyk, zwracając się ku niebu, przed drugą zwrotką „Parostatku”.

📢 Parada Równości 2021 [ZDJĘCIA] [TRASA] Warszawa: Utrudnienia w centrum miasta. Marsz zakończy się na Polu Mokotowskim Parada Równości, Warszawa. 19 czerwca ulicami stolicy przejdzie marsz równości organizowany przez środowiska LGBT. "Parada Równości jest najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których wolność, równość i wzajemna tolerancja stanowią wartości nadrzędne" - piszą organizatorzy. Kiedy i gdzie dokładnie rozpocznie się Parada Równości 2021?

📢 Szymon Hołownia: We wrześniu kompletny plan dla Polski Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział w sobotę, że jego ugrupowanie we wrześniu przedstawi „kompletny plan dla Polski, z którym pójdzie do wyborów”. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy. Biedroń apeluje do opozycji [ZDJĘCIA] [WIDEO] W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [19.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Kraków. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą na Wawelu. Abp Marek Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich W piątek 18 czerwca, w rocznicę urodzin śp. Lecha Kaczyńskiego, w katedrze na Wawelu została odprawiona msza św., w której wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i inni politycy partii rządzącej oraz Marta Kaczyńska z rodziną. - To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za braci Kaczyńskich - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

📢 Nasze ciała domagają się seksu mówi para seniorów z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości o seksie seniorów! 19.06.2021 Jaki jest seks w dojrzałym wieku? Iwona z Sanatorium Miłości mówi o seksie seniorów! Nasze ciała domagają się seksu! Para seniorów z Sanatorium Miłości opowiada szczerze o seksie w dojrzałym wieku: "wciąż mamy okres godowy, a nasze ciała domagają się seksu!". Iwona z Sanatorium Miłości mówi o seksie dojrzałej kobiety: Nasze ciała domagają się seksu! Iwona i Gerard, jedyna para, którą do tej pory połączyło "Sanatorium miłości", dzieli się swoim szczęściem i nie krępuje się mówić o bliskości. O seksie mówili ostatnio w telewizji śniadaniowej TVP. 📢 Gitarowy Rekord Świata, tym razem bez rekordu we Wrocławiu [RELACJA, ZDJĘCIA] W sobotę gitarzyści i gitarzystki pod wodzą Leszka Cichońskiego po raz 19. próbowali pobić rekord we wspólnym graniu utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. W tym roku wielkie granie zaplanowano hybrydowo - na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia oraz w sieci. Ostatecznie rekordu nie pobito, a organizatorzy nie podali nawet do oficjalnej wiadomości liczby grających, bo - jak powiedzieli - tym razem nie o rekord chodziło.

📢 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 19.06.2021 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 19.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na lipiec i sierpień. Prognoza pogody na lato 2021. Pogoda czerwcu 2021: upały i ochłodzenie? 19.06.2021 Długoterminowa prognoza pogody na lipiec i sierpień. Prognoza pogody na lato 2021. Pogoda czerwcu 2021: upały i ochłodzenie? Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody z Wartkowic, przygotował dla nas prognozę pogody dla Polski centralnej na wszystkie tygodnie lata od czerwca do sierpnia. Podstawą jego przewidywań są 40-letnie obserwacje pogody i przyrody. 📢 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? 19.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! 19.06.2021 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Płaca minimalna 2022: Najniższa pensja od 1 stycznia ma wynosić 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. ma wynosić 19,60 zł Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca 2021 r., propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 📢 Strefy kibica Euro 2020. Warszawa: Gdzie na żywo oglądać mecz Polska - Hiszpania? Transmisje oferują m.in. niektóre puby i bary sportowe Trwa Euro 2020. Turniej wyłoni najlepszą piłkarską ekipę w Europie. Przy okazji mistrzostw świata czy Europy w wielu polskich miastach i miasteczkach powstawały zazwyczaj ogromne strefy kibica, w której tłumy ludzi mogły wspólnie oglądać mecze, cieszyć się z wygranych i przeżywać porażki. Czy podczas Euro 2020 będzie podobnie? Zobacz, gdzie w Warszawie można na żywo oglądać mecze Euro.

📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [19.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie. 📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 19.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020!

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną. 📢 W Siedliskach samochód wypadł z drogi i dachował. Jedna osoba poszkodowana! [ZDJĘCIA] W Siedliskach samochód osobowy wypadł z drogi wojewódzkiej nr 977 i dachował. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowała straż pożarna i policja. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował rannego kierowcę do gorlickiego szpitala. Na odcinku drogi wojewódzkiej, na którym doszło do wypadku, były utrudnienia w ruchu. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Kochasz miasto i zieleń? Musisz zobaczyć te miejsca. Oto ranking najbardziej zielonych miast w Polsce W rankingu Europolis wybrano najbardziej zielone i ekologiczne miasta w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Jak wypadły polskie miasta i które z nich okazało się najbardziej ekologiczne? Sprawdź w galerii. 📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 PZL-Świdnik. Najpierw był śmigłowiec Sokół. - Chcielibyśmy uruchomić w Świdniku pełną produkcję śmigłowców bojowych - prezes Jacek Libucha W czasach największego zapotrzebowania PZL-Świdnik potrafił produkować blisko 200 śmigłowców rocznie - mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik. Zakład obchodzi w 2021 r. 70-lecie istnienia. Poniżej wywiad z szefem PZL-Świdnik. 📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Wyprzedaże letnie czerwiec 2021. Gdzie szukać okazji? Obniżki cen, promocje, przeceny. Wyprzedaż w sklepach Zara, Reserved, CCC... W czerwcu rozpoczyna się sezon na wyprzedaże letnie! Produkty w atrakcyjnych cenach można znaleźć w popularnych sieciówkach, takich jak m.in. Reserved, Zara, H&M, C&A, Bershka, Zalando, Orsay, Pull&Bear, Home&You, Cropp, New Yorker, House, Forever 21, CCC i Deichmann. Zobaczcie, gdzie szukać okazji i jak zaplanować swoje zakupy, by oszczędzić jak najwięcej! 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Nie żyje aktor z seriali "M jak miłość" i "Na Wspólnej". Andrzej Szczytko zmarł w wieku 65 lat Zmarł Andrzej Szczytko, aktor i reżyser znany z seriali: "M jak miłość", "Fala zbrodni" i "Na Wspólnej". Miał 65 lat. 📢 Dzwonią do ciebie te numery? Nie oddzwaniaj, bo możesz słono zapłacić. Tajemnicze telefony z Senegalu, Kuby, RPA to próba oszustwa Jednym ze sposobów na oszustwo jest wykonanie połączenia z numeru o podwyższonej płatności. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy postanowimy na nieodebrane połączenie oddzwonić - każda sekunda "rozmowy" może nas sporo kosztować. Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że często naciągacze celowo przedłużają połączenia, emitując sygnał rozłączania. W efekcie połączenie zostaje przerwane dopiero w momencie, w którym sami naciśniemy czerwoną słuchawkę. Zobaczcie najczęstsze numery kierunkowe, z których dzwonią oszuści - i w żadnym wypadku na nie nie oddzwaniajcie!

📢 Tych zwierząt już nie spotkasz. Gatunki, które wyginęły w ciągu twojego życia. Niektóre pożegnaliśmy przed chwilą W ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Liczba wymierających osobników rośnie w zastraszającym tempie, co niestety doprowadziło do unicestwienia wielu gatunków. Niektóre odeszły do nas dosłownie przed chwilą. Jakie? Zobacz w galerii. 📢 Najgorsze dekoracje do domu. Od tych „ozdób” aż bolą oczy. Komu to się podoba? Podobno o gustach się nie dyskutuje. Trudno jednak zachować milczenie, widząc te „dekoracje”. Zobacz, co niektórzy z własnej woli mają w domach.

📢 Zaginione dzieci w Polsce. Pomóż im wrócić do domu! Policja i rodziny apelują o pomoc [Zdjęcia] Publikujemy bazę dzieci zaginionych w Polsce. Sprawdź, czy któreś z nich widziałeś. Pomóż rodzicom w odnalezieniu ich pociech! Co roku aż 5 proc. dzieci zaginionych w Polsce nie udaje się odnaleźć. Sprawdź ogłoszenia Fundacji ITAKA. Pomóż dzieciom wrócić do domu, ich rodziny wciąż czekają!

📢 Gotowe domy z AliExpress za 60 tys. zł? Docierają z Chin nawet w kilkanaście dni. Zobacz najtańsze domy modułowe Domy modułowe w chińskim serwisie aukcyjnym można kupić już za kilkadziesiąt tysięcy złotych, wraz z dostawą. Stworzone z prefabrykowanych elementów kontenery mieszkalne, domki jednopiętrowe, a nawet całe wille, są przeznaczone do szybkiego złożenia na miejscu. Zamówienie potrafi dotrzeć do Polski nawet w ciągu 15 dni! Jak wyglądają najciekawsze i najtańsze projekty? Zobacz w galerii.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Fryzury wyszczuplające, które optycznie wysmuklą twarz. Te uczesania odejmą ci kilka kilogramów. Trendy na 2021 rok By wyglądać szczuplej, wcale nie musisz katować się rygorystyczną dietą. Istnieje kilka trików, dzięki którym efekt będzie natychmiastowy! Mowa o fryzurach wyszczuplających. Okazuje się, że dobrze dobrana fryzura może odjąć nam nawet kilka kilogramów. Jak się czesać, by optycznie wysmuklić rysy twarzy? Oto najbardziej przydatne wskazówki.

📢 Przepowiednie na 2021 rok. Proroctwa z całego świata, które pewnie się nie sprawdzą. Co przepowiedzieli Nostradamus i Baba Wanga? Koniec roku to świetny czas na noworoczne przepowiednie. Jak doskonale wiemy, żadna z rewolucyjnych teorii się do tej pory nie sprawdziła. Nie było końca świata ani na przełomie tysiącleci, ani w 2012 roku, zaś aneksja Krymu w 2014 roku nie rozpętała III wojny światowej. Mimo tego złowróżbne przepowiednie, szczególnie autorstwa owianych legendą jasnowidzów, są cały czas w cenie. Jakie proroctwa wiążą się z 2021 rokiem, kim byli Nostradamus i Baba Wanga oraz dlaczego nie należy się tym wszystkim przejmować - wyjaśniamy w artykule. By zobaczyć przepowiednie na 2021 rok (i nie tylko), przejdź do galerii.

📢 Plaże nudystów w Polsce [18+] Jak tam wygląda? [WIDEO] Jak dojechać? [MAPA] Gdzie są najlepsze plaże naturystów? Sprawdź Plaże nudystów w Polsce mają się świetnie. Gdzie są? Praktycznie w każdym regionie kraju znajdziesz plażę nudystów, gdzie możesz swobodnie opalać się nago. Golasy jednak największy wybór mają nad morzem. Przygotowaliśmy listę TOP 10 plaż nudystów w Polsce wraz z mapą, jak dojechać na plażę. 📢 Zjawiskowa żona Alvaro Moraty. Młoda mama imponuje figurą - uwierzycie, że Alice Campello rok temu urodziła bliźniaki... Nie chcieli go w Realu Madryt, nie sprawdził się w Chelsea Londyn. Alvaro Morata odżył dopiero dzięki wypożyczeniu do Atletico Madryt. - Rozpocząłem nowe życie – przyznaje hiszpański napastnik, który skutecznością imponuje ostatnio również w swojej reprezentacji. Poza boiskiem imponuje za to małżonka piłkarza - Alice Campello-Morata. Patrząc na jej figurę trudno uwierzyć, że rok temu urodziła bliźniaki. Sami zresztą zobaczcie...

📢 Miss Euro 2016 czyli Marta Barczok nago w CKM w rozbieranej sesji [ZDJĘCIA] We wrześniowym numerze CKM, zobaczymy Martę Barczok - Miss Euro 2016 pozuje w rozbieranej sesji zdjęciowe. Zobaczci, jak wygląda.

