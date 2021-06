Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dla Wag na lipiec 2021. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd”?

📢 Horoskop na dziś (18.06). Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek Sprawdź horoskop na 18.06.2021 dla swojego znaku zodiaku. Co dzisiaj cię spotka? Pochodząca z Podlasia wróżka Xandra sprawdziła dla was układ gwiazd. Jaki horoskop dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała na 18.06.2021? Sprawdź swój horoskop na piątek i przekonaj się, czy los będzie ci sprzyjał. Być może według horoskopu dzisiaj (18.06.2021) będzie twój szczęśliwy dzień? A może wręcz odwrotnie - gwiazdy nie mają dla Twojego znaku dobrego horoskopu na piątek?

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2021 dla Koziorożców. Co może Cię czekać w miłości? Sprawdź, czy nadchodzą zmiany w Twoim życiu miłosnym! Zobacz horoskop miłosny na lipiec 2021 dla Koziorożców. Gwiazdy mogą podpowiedzieć Ci, jaka miłosna decyzja będzie najlepsza. Jesteś w związku? Dowiedz się, jakie niespodzianki mogą Cię jeszcze spotkać. Jesteś singlem? Możesz uda Ci się znaleźć prawdziwą miłość. Sprawdź, jakie plany mają co do Ciebie gwiazdy. Może Twoje życie ulegnie zmianie? Warto dowiedzieć się, jak maluje się Twoja przyszłość. Możesz znaleźć wiele odpowiedzi w miłosnym horoskopie dla Koziorożców na lipiec. 📢 Wyjątkowy horoskop miłosny dla Bliźniąt na lipiec 2021. Co szykują gwiazdy dla singli i osób w związkach? Sprawdź, czy nadchodzą zmiany w Twoim życiu miłosnym! Zobacz horoskop miłosny na lipiec 2021 dla Bliźniąt. Gwiazdy mogą podpowiedzieć Ci, jaka miłosna decyzja będzie najlepsza. Jesteś w związku? Dowiedz się, jakie niespodzianki mogą Cię jeszcze spotkać. Jesteś singlem? Możesz uda Ci się znaleźć prawdziwą miłość. Sprawdź, jakie plany mają co do Ciebie gwiazdy. Może Twoje życie ulegnie zmianie? Warto dowiedzieć się, jak maluje się Twoja przyszłość. Możesz znaleźć wiele odpowiedzi w miłosnym horoskopie dla Bliźniąt na lipiec.

📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa? 📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Zarobki Polaków w 2021 roku. Są wyniki badań. Kto zarabia najwięcej? Zobacz stawki Wiemy już, kto w Polsce zarabia najwięcej! Oto wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2020. Jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce są magistrowie inżynierowie z długim, ponad szesnastoletnim stażem. Na spore wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione w takich branżach jak bankowość czy IT. Sprawdźcie, kto w 2021 otrzymuje w Polsce najwyższe pensje. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Wyższe emerytury nawet o 3900 złotych! Jak to jest możliwe? Polski Ład podwyższy emerytury! Oto wszystkie szczegóły! Wyższe emerytury nawet o 3900 złotych! Polski Ład nieźle namiesza w portfelach Polaków. Część osób starszych pobierających emerytury bardzo znacząco zyska na zmianach, które proponuje PiS. Wszystko przez planowaną waloryzację, 13-tkę i kwotę wolną od podatku. Jakie będą różnice w emeryturach? Sprawdźcie wszystkie szczegóły.

📢 1200 euro dla każdego w portfelu? To możliwe już wkrótce! Sprawdź. Kiedy będzie można liczyć na podwyżkę wynagrodzenia? To nie żart! 1200 euro dla każdego może stać się już niebawem faktem. Nad takim rozwiązaniem pracują nad bezwarunkowym dochodem podstawowym. Kiedy będzie można liczyć na podwyżkę wynagrodzenia? 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby. Sprawdź Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Areszt Śledczy w Poznaniu: W takich warunkach żyją więźniowie. Zobacz zdjęcia Za więzienne mury można trafić tylko na dwa sposoby: albo jako pracownik, albo jako więzień. Nam udało się sprawdzić, jak od środka wygląda Areszt Śledczy w Poznaniu. Zobacz, w jakich warunkach żyją skazani.

📢 Marcin Duma: Na politykę w tej chwili tylko zerkamy. W sercach mamy dziki strach przed czwartą falą i powrotem restrykcji Rzeszów, RPO, PiS i PO? Wszystkie polityczne emocje, podobnie jak radośćz chwilowej wolności od obostrzeń, są bardzo powierzchowne i podszyte lękiem przed powrotem pandemii - mówi Marcin Duma, szef ośrodka badań opinii publicznej IBRiS 📢 Spis powszechny. Coraz więcej wątpliwości z podawaniem nr PESEL. Urząd ochrony Danych Osobowych interweniuje po licznych sygnałach Urząd Ochrony Danych Osobowych wyraził swoje wątpliwości dotyczące procesu pozyskiwania danych w ramach trwającego narodowego spisu powszechnego. Chodzi o podstawy prawne pozyskiwania przez Główny Urząd Statystyczne numeru PESEL osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Samira Walentek zaginęła. 15-latka z Chorzowa zniknęła z domu. Szuka jej rodzina i policja Samira Walentek z Chorzowa zaginęła. Trwają poszukiwania 15 - letniej Samiry Walentek. Nastolatka 16 czerwca wyszła z domu i do tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. - Poszukiwania trwają, w dalszym ciągu nie wiem, gdzie może przebywać nastolatka - mówi st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Solidarność złoży w Sejmie projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych. Eksperci: te emerytury będą głodowe Szef Solidarności Piotr Duda w piątek w Sejmie złoży obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. Na początku lipca ruszy ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod projektem, wystartuje też kampania reklamująca emerytury stażowe i zapraszająca Polaków do poparcia inicjatywy.

📢 Kraków. Kolejny policyjny radiowóz roztrzaskany. Funkcjonariusz trafił do szpitala Około godziny 10.40, na nowohuckim skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Ujastek Mogilski, doszło do zderzenia samochodów marki Ford oraz Toyota - oznakowanego radiowozu, który dodatkowo uderzył w betonową latarnię. - Wskutek zdarzenia, jeden z policjantów, przetransportowany został przez Zespół Ratownictwa Medycznego do placówki medycznej celem dalszej diagnostyki - czytamy na profilu Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Krakowie.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 17.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 WAŻNE! Szykuj się na rewolucję w emeryturach! Dla jednych emerytury stażowe bez wieku emerytalnego, innym zwolnienie z PIT: 17.06.2021 Najpierw pojawiły się nieoficjalne informacje, że Nowy Ład przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego przewiduje wprowadzenie w Polsce emerytur dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, tzw. emerytury stażowe. Teraz szeroko komentowany jest projekt zwolnienia z podatku dochodowego osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przejdą na wypłaty z ZUS, ale będą kontynuowały pracę zawodową odwlekając termin złożenia wniosku o emeryturę – będący zapisem w Krajowym Planie Odbudowy.

📢 Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Orzeszu. Kobieta chciała przejechać na rowerze Tragiczny wypadek na torach w Orzeszu. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze. 📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie teraz nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 17.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [17.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Pies zginął w salonie urody w Pyskowicach. Tosia udusiła się w męczarniach. Policja przesłucha właściciela salonu Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia. 📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 17.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 17.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki.

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 📢 Restauracja Orzo w Poznaniu zaoferowała darmowe drinki dla wszystkich zaszczepionych. Internauci nie kryją oburzenia, lawina hejtu Restauracja „ORZO” z Poznania zaproponowała mały upominek dla osób po pierwszej lub drugiej dawce szczepienia. Każda osoba, która okaże dowód szczepienia, otrzyma darmowy cocktail. Pomysł nie spodobał się internautom. Niektórzy z nich zapowiadają, że już nie zajrzą do knajpy.

📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu. 📢 Pierwsza taka Żabka w Poznaniu - bez kas i obsługi. Za zakupy zapłacisz przy pomocy aplikacji o każdej porze dnia i nocy Żabka otworzyła pierwszy tego typu sklep - bez kas i obsługi. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich powstał Żappka Store, w którym płacić będzie można za pomocą aplikacji mobilnej. Placówka będzie czynna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Dobudowali BALKONY do starych bloków! Pomysł z Tarnowa okazał się prawdziwym hitem. Teraz powielają go inne spółdzielnie [ZDIĘCIA] 16.06 Coraz więcej starych bloków w Tarnowie z czasów PRL ma dobudowywane balkony. Zapoczątkowała to Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka". Jej śladem idą również inni właściciele budynków wielorodzinnych w Tarnowie. 📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze 16.06.2021 Strzyżak nazywany jest latającym kleszczem, potrafi zepsuć nawet najlepszą wycieczkę na łono natury. Jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Gest Ronaldo warty 4 miliardy dolarów! Akcje Coca-coli drastycznie spadły Na przedmeczowej konferencji prasowej Cristiano Ronaldo zamienił stojące na stole butelki Coca-coli na wodę, mówiąc, że warto pić zdrowe napoje. Niby zwykły gest Portugalczyka, ale miał duże znaczenie ekonomiczne. Akcje głównego sponsora Mistrzostw Europy spadły o 4 miliardy dolarów. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy! 📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi 16.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach wciąż cały w kwiatach! Fani oddają hołd i żegnają popularnego piosenkarza. Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Afrykańskie upały nad Polską. Żar poleje się z nieba. Termometry pokażą nawet 35 stopni. IMGW ostrzega. Pojawią się również burze Afrykańskie upały nad Polską pojawią się już w czwartek. W tym roku tak ciepło jeszcze nie było. Termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wraz z upałami pojawić się mogą burze i intensywne zjawiska pogodowe, takie jak silne opady deszczu, wiatr i opady gradu. Zmiana pogody i lekkie ochłodzenie dopiero w niedzielę. 📢 Delta, nowy wariant koronawirusa, atakuje Anglię i Irlandię. Jest groźba rozlania się po Europie Delta, indyjski wariant koronawirusa, sprawia ogromne trudności Brytyjczykom. Rośnie liczba zakażeń. Reszta Europy też ma się czego bać.

📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany.

📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź!

📢 Delta atakuje. Indyjski wariant Covid-19 sprawi, że Brytyjczycy będą musieli jeszcze żyć z ograniczeniami Po wariancie brytyjskim, który nękał Wielką Brytanię, przyszła Delta, wariant indyjski koronawirusa. I to przez niego Brytyjczycy będą nadal musieli żyć z wieloma ograniczeniami

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy. 📢 MEMY o meczu Polska - Słowacja. Mecz otwarcia za nami, teraz klasycznie mecz o wszystko [GALERIA] Euro 2020. Szybko stracony gol, brak celnego strzału w pierwszej połowie, Krychowiak wyrzucony za dwie żółte kartki. Prawie wszystko poszło nie tak jak zaplanowaliśmy i Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu turnieju. Internauci nie mieli litości dla drużyny i selekcjonera Paulo Sousy. Obejrzyjcie galerię memów z przegranego spotkania. 📢 Daj sobie czas – jak poradzić sobie z życiem w czasie transformacji i niepewności Kiedyś koleżanka powiedziała mi: Lidka, każda maszyna, która długo pracuje, potrzebuje czasu, żeby się przezbroić. Tylko wtedy może wrócić do działania na najwyższych obrotach. To samo jest z człowiekiem - musi znaleźć w swoim życiu czas na refleksję, uporządkować się i zyskać nowe siły do działania.

📢 Nie żyje aktor z seriali "M jak miłość" i "Na Wspólnej". Andrzej Szczytko zmarł w wieku 65 lat Zmarł Andrzej Szczytko, aktor i reżyser znany z seriali: "M jak miłość", "Fala zbrodni" i "Na Wspólnej". Miał 65 lat.

📢 Lekarze zauważają wzrost zachorowań na infekcje wśród dzieci. Rozmowa z lek. Joanną Zabielską-Cieciuch Od kilku dni w mediach społecznościowych lekarze wymieniają się doświadczeniami na temat lawinowo rosnącej liczby dzieci, które zgłaszają się do przychodni z objawami podobnymi do zakażenia Sars-CoV-2. Jednak po testach okazuje się zwykle, że to nie koronawirus. Podlascy lekarze również zauważyli ten trend. Na co chorują dzieci w czerwcu? Jak wygląda sezonowość zapadalności na różne choroby? 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić. 📢 Wypadek w Kozłowicach. To był bardzo tajemniczy wypadek, wszystkie osoby w aucie straciły pamięć W niedzielę minęły już trzy tygodnie od wypadku skody na drodze między Kozłowicami a Jamami. Nadal nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. Żadna z trzech podróżujących autem osób nie przyznaje się do winy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie pamiętają.

📢 Dzwonią do ciebie te numery? Nie oddzwaniaj, bo możesz słono zapłacić. Tajemnicze telefony z Senegalu, Kuby, RPA to próba oszustwa Jednym ze sposobów na oszustwo jest wykonanie połączenia z numeru o podwyższonej płatności. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy postanowimy na nieodebrane połączenie oddzwonić - każda sekunda "rozmowy" może nas sporo kosztować. Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że często naciągacze celowo przedłużają połączenia, emitując sygnał rozłączania. W efekcie połączenie zostaje przerwane dopiero w momencie, w którym sami naciśniemy czerwoną słuchawkę. Zobaczcie najczęstsze numery kierunkowe, z których dzwonią oszuści - i w żadnym wypadku na nie nie oddzwaniajcie! 📢 Te piękne rośliny są śmiertelnie niebezpieczne. Nie dajcie się zwieść ich urodzie: są trujące Nie trzeba wybierać się w daleką podróż, by trafić na śmiertelnie niebezpieczne rośliny. Okazuje się, że silnie trujące gatunki występują pospolicie w Polsce. Co więcej ich toksyczne działanie może dać efekt już po zjedzeniu jednego owocu lub lekkim otarciu skóry. Od jakich roślin lepiej trzymać się z daleka? Lista wraz ze zdjęciami i opisem znajduje się w galerii.

📢 Zalety fotowoltaiki – rozmowa z Przemysławem Smolińskim, prezesem firmy Vosti Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają coraz więcej osób do inwestycji w fotowoltaikę. O zaletach płynących z posiadania paneli słonecznych rozmawiamy z prezesem jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm fotowoltaicznych – Vosti. 📢 Chcieli sprzedać mieszkanie, wrzucając takie zdjęcia. Co oni sobie myśleli? Galeria absurdów Aż trudno w to uwierzyć, ale patrzysz na autentyczne zdjęcia z ogłoszeń sprzedaży, wrzucone przez profesjonalne agencje nieruchomości. Jak oni chcieli znaleźć nabywców?

📢 Kto zmarł na COVID? Artyści, sportowcy, politycy i inni znani ludzie, którzy zmarli przez koronawirusa w 2020 i 2021 r. [LISTA] Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się pod koniec 2019 r., pochłonęła już ponad trzy miliony ofiar na całym świecie. Z powodu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 straciliśmy wielu wybitnych artystów, sportowców, polityków. Przypominamy sylwetki znanych osób, które zmarły z powodu powikłań związanych z COVID-19.

📢 Uważaj na przychodzące połączenia telefoniczne z tych numerów. Możesz stracić pieniądze! [lista] Oszuści opracowują kolejne metody jak "zarobić" pieniądze kosztem niewinnych użytkowników urządzeń. Te ataki skierowane są na posiadaczy telefonów. Wystarczy, że odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Zobaczcie.

📢 Osoby, które mają takie objawy, powinny natychmiast przestać pić kawę [lista] Kawa ma sporo zalet, ale nie jest tak samo dobra dla każdego. Oto oznaki wskazujące, że natychmiast należy przestać pić kawę. Sprawdź, czy je masz! 📢 Wycofane produkty z Biedronki i Lidla. GIS: Tego nie kupuj! Te produkty mogą być niebezpieczne Wycofane produkty z popularnych sklepów. Czego nie kupisz już w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. Nie ma miesiąca bez zagrożeń żywności szkodliwymi bakteriami i innymi substancjami. Mogą być w jajach, mięsie, wędlinach, słodyczach, sokach czy w piwie. Wprawdzie bez winy placówek handlowych, jednak zakażone produkty nie omijają żadnej sieci: trafiają do sklepów Biedronki, Lidla, Netto czy Leclerca. 📢 Najpiękniejsze kobiety na świecie - zobacz ranking 20 krajów, gdzie najczęściej rodzą się piękności. Udało się to obliczyć W którym kraju mieszkają najpiękniejsze kobiety? Uroda to rzecz względna, ale jednak udało się na podstawie obliczeń sprawdzić, w których krajach rodzą się najpiękniejsze kobiety świata. Serwis Missology.com przeanalizował wyniki konkursów piękności i na tej podstawie sporządził ranking 20 krajów, z których wywodzą się najpiękniejsze kobiety. W zestawieniu są też Polki. Zobacz ranking.

📢 Te fryzury odejmą ci lat. Jak się czesać, by się odmłodzić? Dzięki tym trikom cofniesz się w czasie i podkreślisz naturalne atuty Przepisów na odmładzające cięcie jest całe mnóstwo, jednak kluczem do dobrego wyglądu jest odpowiednie dobranie fryzury do kształtu twarzy. Jak określić własny typ? Oto krótki poradnik modnych, odmładzających stylizacji dla każdego. 📢 Fryzury wyszczuplające, które optycznie wysmuklą twarz. Te uczesania odejmą ci kilka kilogramów. Trendy na 2021 rok By wyglądać szczuplej, wcale nie musisz katować się rygorystyczną dietą. Istnieje kilka trików, dzięki którym efekt będzie natychmiastowy! Mowa o fryzurach wyszczuplających. Okazuje się, że dobrze dobrana fryzura może odjąć nam nawet kilka kilogramów. Jak się czesać, by optycznie wysmuklić rysy twarzy? Oto najbardziej przydatne wskazówki.

📢 Wyprzedaże w galeriach handlowych. Gdzie są największe obniżki? [LISTA SKLEPÓW] Galerie handlowe zostały ponownie otwarte 1 lutego 2021 r. Ponieważ to końcówka sezonu zimowych wyprzedaży, sklepy przygotowały spore obniżki cen i promocje. Ile można zaoszczędzić w poszczególnych sklepach? Zobaczcie!

📢 Przepowiednie na 2021 rok. Proroctwa z całego świata, które pewnie się nie sprawdzą. Co przepowiedzieli Nostradamus i Baba Wanga? Koniec roku to świetny czas na noworoczne przepowiednie. Jak doskonale wiemy, żadna z rewolucyjnych teorii się do tej pory nie sprawdziła. Nie było końca świata ani na przełomie tysiącleci, ani w 2012 roku, zaś aneksja Krymu w 2014 roku nie rozpętała III wojny światowej. Mimo tego złowróżbne przepowiednie, szczególnie autorstwa owianych legendą jasnowidzów, są cały czas w cenie. Jakie proroctwa wiążą się z 2021 rokiem, kim byli Nostradamus i Baba Wanga oraz dlaczego nie należy się tym wszystkim przejmować - wyjaśniamy w artykule. By zobaczyć przepowiednie na 2021 rok (i nie tylko), przejdź do galerii. 📢 Tak mieszka o. Tadeusz Rydzyk w Toruniu. Zobacz dom i zdjęcia niezwykłej posiadłości! O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Ostatnio otwarcia doczekał się tam Park Pamięci oraz tężnie. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Jak widzą świat osoby z wadą wzroku? Zobacz wizualizacje Zastanawialiście się kiedyś, jak widzi osoba z wadą wzroku? Stosunkowo łatwo jest sobie wyobrazić, że można mieć zamazany bliższy lub dalszy plan - ale co z innymi chorobami, takimi jak jaskra, zaćma, czy daltonizm? Oczywiście nigdy nie będziemy w stanie odgadnąć z pełną dokładnością cudzego widzenia, jednak możemy spróbować je zrekonstruować. Zobaczcie, jak w przybliżeniu patrzą na świat osoby z różnymi wadami wzroku.

📢 Co Cię może zabić? Śmiertelne dawki produktów codziennego spożycia. Tego nie jedz i nie pij w nadmiernych ilościach Popularne produkty, które spożywamy codziennie, w odpowiednio dużych dawkach mogą stać się niezwykle niebezpieczne. Sprawdźcie, jaka dawka cukru, kawy, a nawet... pestek wiśni czy wody może doprowadzić do śmierci. Podane wartości są orientacyjne i dotyczą spożycia danego produktu "na raz" lub w bardzo krótkim odstępie czasu. O ile wartości przy niektórych produktach wydają się abstrakcyjne, o tyle inne - w przypadku niewiedzy - stanowią realne zagrożenie dla zdrowia.

📢 Kto zmarł w 2020 roku? Ich pożegnaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmarli artyści, sportowcy, aktorzy, muzycy, politycy... W 2020 roku pożegnaliśmy zaskakująco wielu wybitnych artystów, polityków, sportowców i dziennikarzy. Przypominamy sylwetki tych, którzy zmarli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Z tymi pamiątkami nie wrócisz do domu: zabiorą ci je na lotnisku albo... wsadzą cię do więzienia - LISTA Planując urlop coraz chętniej decydujemy się na egzotyczne kraje. Udając się w daleką podróż, równie chętnie przywozimy nietypowe pamiątki. Czy będzie to muszla znaleziona na plaży, czy oryginalna biżuteria wyszukana na lokalnym bazarze - egzotyczny suwenir z pewnością wspaniale zaprezentuje się w naszym domu. Zanim jednak zdecydujecie się na zakup sprawdźcie, czy będziecie mogli legalnie wywieźć pamiątkę z danego kraju. Nie zawsze jest to tak oczywiste, jak się wydaje!

📢 Agata Mróz szansę na życie oddała za córkę. Przez 9 lat walczyła z chorobą szpiku Agata Mróz 9 lat dzielnie walczyła z chorobą szpiku. W Polsce stała się symbolem niezłomności.

Drożyzna nad Bałtykiem. Lepiej wyjechać za granicę?