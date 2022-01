Prasówka 17.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce wierni są zachęcani przez GIS i Ministerstwo Zdrowia do uczestniczenia we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Gdzie oglądać msze święte w poniedziałek 17.01.2022? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube.

17.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Nad Bałtykiem obecny jest już układ liniowy konwekcyjny, który szybko przemieszcza się w stronę Polski. Układ ten miejscami generuje wyładowania atmosferyczne, a wraz ze zbliżaniem się do naszego kraju jego siła będzie rosła. Około godziny 6:00 CET linia szkwału powinna dotrzeć już do Wybrzeża. Najpierw jej obecność powinna się zaznaczyć w rejonie Władysławowa, Łeby i Ustki. Później linia szkwału przemieści się dalej na południe. Około godz. 10:00 CET może już dotrzeć do okolic Poznania i Warszawy. Układ na swojej drodze będzie generował bardzo silne, a miejscami niszczące porywy wiatru przekraczające znacznie prędkość 100 km/h. Największe prawdopodobieństwo bardzo silnych porywów wiatru wystąpi na północy Polski. Zapraszamy do aktywnego relacjonowania przebiegu pogody w komentarzach pod naszymi postami. Pamiętajcie jednak o zachowaniu w najbliższych godzinach szczególnej ostrożności. Prognozowane są zjawiska atmosferyczne o bardzo dużym nasileniu, które mogą być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia wypadków! Poniżej: aktualne rozmieszczenie wyładowań atmosferycznych (źródło: https://www.blitzortung.org oraz obraz odbiciowości radarowej z europejskiej sieci radarów EUMETNET OPERA (źródło: https://www.eumetnet.eu. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 17.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?