Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia - 17.06.2021] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Horoskop dzienny na dziś (17.06). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na czwartek Horoskop na dzisiaj (17.06.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na dziś ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na czwartek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez wiele tysiącleci ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi twój horoskop na dzisiaj (17.06.2021).

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otwarty trening reprezentacji Polski w Gdańsku po przegranym meczu ze Słowacją. Kibice brawami dali wsparcie piłkarzom [zdjęcia] Piłkarze reprezentacji Polski zostali powitani brawami przez kibiców wychodząc na trening na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Na trybunach pojawiło się kilka tysięcy fanów, wśród których przeważała młodzież.

📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać dodatkowe pieniądze? Poznaj wszystkie najważniejsze zasady! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa? 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Ile kosztuje koncert gwiazd disco polo na weselu lub urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Chcecie, żeby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Zarobki Polaków w 2021 roku. Są wyniki badań. Kto zarabia najwięcej? Zobacz stawki Wiemy już, kto w Polsce zarabia najwięcej! Oto wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2020. Jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce są magistrowie inżynierowie z długim, ponad szesnastoletnim stażem. Na spore wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione w takich branżach jak bankowość czy IT. Sprawdźcie, kto w 2021 otrzymuje w Polsce najwyższe pensje.

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [16.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie teraz nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 MAMA I JA - ranking liderek Zobacz, kto na dziś ma szansę na zdobycie awansu do finału, w którym nagrodą jest samochód Oto ranking liderek akcji MAMA I JA, które obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Mama, która zajmie w nim pierwsze miejsce trafi na okładkę gazety. Panie, które w tym rankingu zajmą miejsca od 1 do 10 awansują do finału, a mamy z miejsc od 1 do 5 dodatkowo otrzymają vouchery na zakupy w salonach SMYK.

📢 Tak mieszka Andrzej Gołota. Wspaniały dom legendy boksu w Chicago. Mamy prywatne zdjęcia! 16.06 Nie ma kibica, który nie wspominałby walk Andrzeja Gołoty. Wprawdzie bokser nie został mistrzem świata, ale i tak na zawsze zapisał się w historii boksu. Dziś pięściarz żyje wraz z rodziną w Chicago w USA i nie planuje wracać na stałe do Polski. Jego żona, Mariola, często publikuje zdjęcia z wnętrz ich posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień mieszka Andrzej Gołota! Tak wypoczywa i mieszka.

📢 Tak bawi się zakochana para uczestników Sanatorium Miłości! Iwona i Gerard Sanatorium Miłości byli na wspólnym urlopie 16.06.2021 Jak żyje para seniorów z Sanatorium Miłości? Gdzie Iwona i Gerard Sanatorium Miłości byli na wspólnym urlopie? Zdjęcia Iwony i Gerarda z urlopu w Egipcie! Zobacz jak Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości spędzili wspólny urlop!

📢 Tak żyje Adam Małysz. Wspaniały skoczek mieszka w Wiśle. Zobacz prywatne zdjęcia z domu Adama Małysza! 16.06 Co słychać u Adama Małysza? Po zakończeniu kariery były skoczek, wielka legenda polskiego sportu, nadal jest blisko swojej dyscypliny - pracuje w Polskim Związku Narciarskim. Idol milionów kibiców dość często publikuje zdjęcia, dzięki którym kibice mogą zajrzeć do wnętrz jego wiślańskiej posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj, jak mieszka Adam Małysz. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Prawdziwa rewolucja w emeryturach coraz bliżej: 16.06.2021. Dla jednych emerytury stażowe bez wieku emerytalnego, innym zwolnienie z PIT Najpierw pojawiły się nieoficjalne informacje, że Nowy Ład przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego przewiduje wprowadzenie w Polsce emerytur dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, tzw. emerytury stażowe. Teraz szeroko komentowany jest projekt zwolnienia z podatku dochodowego osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przejdą na wypłaty z ZUS, ale będą kontynuowały pracę zawodową odwlekając termin złożenia wniosku o emeryturę – będący zapisem w Krajowym Planie Odbudowy.

📢 Płaca minimalna 2022: Najniższa pensja ma wynosić 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. ma wynosić 19,60 zł - proponuje rząd Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca 2021 r., propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

📢 Gest Ronaldo warty 4 miliardy dolarów! Akcje Coca-coli drastycznie spadły Na przedmeczowej konferencji prasowej Cristiano Ronaldo zamienił stojące na stole butelki Coca-coli na wodę, mówiąc, że warto pić zdrowe napoje. Niby zwykły gest Portugalczyka, ale miał duże znaczenie ekonomiczne. Akcje głównego sponsora Mistrzostw Europy spadły o 4 miliardy dolarów.

📢 Nowy Jork: niemal 900 osób dostało przeterminowane szczepionki na Covid. Muszą się znów zaszczepić Firma, która na zlecenie władz Nowego Jorku zaszczepiła 899 osób przeterminowanymi dawkami preparatu przeprasza i wzywa do ponownych szczepień. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy! 📢 Grzybobranie 2021 nabiera rumieńców. Jesteście gotowi na nowy sezon? Pasjonaci dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybiarzach Grzybobranie 2021 czas start – miłośnicy tej dziedziny dzielą się w sieci zdjęciami pierwszych zdobyczy. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi 16.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach wciąż cały w kwiatach! Fani oddają hołd i żegnają popularnego piosenkarza. Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski. 📢 Afrykańskie upały nad Polską. Żar poleje się z nieba. Termometry pokażą nawet 35 stopni. IMGW ostrzega. Pojawią się również burze Afrykańskie upały nad Polską pojawią się już w czwartek. W tym roku tak ciepło jeszcze nie było. Termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wraz z upałami pojawić się mogą burze i intensywne zjawiska pogodowe, takie jak silne opady deszczu, wiatr i opady gradu. Zmiana pogody i lekkie ochłodzenie dopiero w niedzielę.

📢 Wariant Delta koronawirusa w Katowicach. Naukowcy z Gyncentrum w Sosnowcu wykryli kolejny przypadek wariantu indyjskiego Przeprowadzona w ostatnich dniach przez naukowców z Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu analiza sekwencyjna kolejnych próbek pobranych od pacjentów z województwa śląskiego potwierdziła zakażenie wariantem Delta SARS-CoV-2 u mieszkańca Katowic.

Do tej pory naukowcy potwierdzili obecność w regionie kilku szczególnie niepokojących wariantów, takich jak Gamma (brazylijski), Delta (indyjski) oraz Alfa (brytyjski). Ten ostatni jest odpowiedzialny za ok. 90 procent identyfikowanych w badaniu zakażeń. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [16.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie. 📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 16.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Wycofane produkty! Odnieś je i zażądaj zwrotu pieniędzy: Biedronka, Lidl, Lewiatan. GIS ostrzega: to niebezpieczna żywność 16.06.2021 Wycofane produkty ze sklepu Biedronka, Lidl, Lewiatana. Ta żywność może być niebezpieczna ostrzega GIS 2021. Zobacz, które produkty zostały wycofane przez GIS w ostaniem czasie. Lepiej zwrócić te produkty do sklepu, mogą być niebezpieczne. Poniżej znajdziecie listę wycofanych produktów w Polsce z popularnych sklepów. Sprawdź 📢 Luksus w chmurach za miliony! Zachwycający apartament w Sea Towers w Gdyni. Jest piękny i niesamowicie drogi! Cena? 16 milionów złotych! Kilka metrów od linii brzegowej i sto metrów nad nią - tak opisał tę nieruchomość handlowiec. Chodzi o niezwykle luksusowy apartament w gdyńskim wieżowcu Sea Towers nazywany "wiszącą willą" wystawiony na sprzedaż za... 16 milionów złotych! Zobaczcie w galerii zdjęć, co można mieć za tę monstrualną kwotę.

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 16.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki. 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej. 📢 Patologie polskiej mieszkaniówki. Kupujesz M? Uważaj, to może cię spotkać Na polskim rynku nieruchomości nie zawsze dzieje się dobrze. Oto bulwersujące medialne doniesienia i niepokojące trendy, o których warto wiedzieć, kupując mieszkanie. 📢 Koronawirus na banknotach. Jak długo się na nich utrzymuje? Od tych przedmiotów trzymaj się z daleka Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z pierwotnym zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały jednak, że wirus na banknotach utrzymuje się stosunkowo krótko, choć nie wyklucza to możliwości zakażenia. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zachorowania? Sprawdź w galerii.

📢 Takie mają być zarobki po reformie podatkowej w 2022 roku - wyliczenia. Oto stawki netto i brutto W "Polskim Ładzie" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i koniec odliczania składki zdrowotnej. Wzrosnąć ma też drugi próg podatkowy. Ma to być 120 tysięcy złotych, zamiast 85. Na tych zmianach mają skorzystać miliony Polaków. Jak zapowiada rząd, skorzystają głównie ci, którzy zarabiają najmniej. Dla tych dobrze zarabiających praktycznie nic się zmieni, a stracą ci, którzy zarabiają bardzo dobrze. W mediach społecznościowych PiS chwali się swoimi wyliczeniami pensji brutto i netto po reformie. Jakie będą pensje Polaków od 2022 roku? Prezentujemy konkretne stawki w naszej galerii. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Unijny Certyfikat COVID (UCC). Co to jest UCC? Jak można uzyskać UCC? Jak długo jest ważny certyfikat UCC? Jak działa aplikacja UCC? System Unijny Certyfikat Covid przygotowano, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie UE obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Uwaga: Certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży oraz nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał. 📢 Dziecko spadło z wiaduktu w Mysłowicach. 8- latek poślizgnął się na skarpie. Przebywa na obserwacji w GCZD Dziecko spadło z wiaduktu w Mysłowicach. Upadek 8-letniego chłopca zakończył się na kilku otarciach i prawdziwym strachu. Choć dziecko wciąż przebywa na obserwacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, jego stan jest dobry i niewykluczone, że wkrótce opuści szpital i wróci do domu.

📢 Lista wstydu reprezentacji Polski. W tych meczach nas zawodziła [LISTA] Z siedmiu wielkich turniejów rozgrywanych przez reprezentację Polski, wygrała ona tylko jedno spotkanie na inaugurację - to z Irlandią Północną w 2016 roku. Pozostałe turnieje nie były dla nas udane, głównie przez porażki naszych zespołów z rywalami, którzy byli jak najbardziej do ogrania. Oto lista wstydu naszej kadry, czyli szanse, które decydowały o naszej dalszej grze i zostały zmarnowane. 📢 Seria wypadków w Tatrach. Turysta zginął na Rysach, uraz nogi na Wołowcu i wypadek między Zawratem a Świnicą Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek przed godziną 9 rano. Ok. 40-letni turysta spadł w czasie wędrówki na Rysy. Nie przeżył upadku. TOPR zwiózł jego ciało do Zakopanego. Gdy zakończyła się akcja na Rysach, ratownicy ruszyli na pomoc turystce na Wołowcu, a potem na szlak między Zawratem a Świnicą.

📢 Delta atakuje. Indyjski wariant Covid-19 sprawi, że Brytyjczycy będą musieli jeszcze żyć z ograniczeniami Po wariancie brytyjskim, który nękał Wielką Brytanię, przyszła Delta, wariant indyjski koronawirusa. I to przez niego Brytyjczycy będą nadal musieli żyć z wieloma ograniczeniami

📢 Czwarta fala pandemii koronawirusa z wariantem Delta? Doc. Radosław Charkiewicz mówi, że to prawie pewne W Polsce mamy już kilkadziesiąt zakażeń indyjskim wariantem Delta koronawirusa. Jak na razie, w województwie podlaskim nie potwierdzono żadnego przypadku tej mutacji, jednak doc. Radosław Charkiewicz z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej przy UMB nie ma wątpliwości, że to kwestia czasu, aż wariant indyjski dotrze na Podlasie. I to on może dominować podczas spodziewanej na jesieni czwartej fali pandemii. Co wiemy o tej nowej mutacji?

📢 MEMY o meczu Polska - Słowacja. Mecz otwarcia za nami, teraz klasycznie mecz o wszystko [GALERIA] Euro 2020. Szybko stracony gol, brak celnego strzału w pierwszej połowie, Krychowiak wyrzucony za dwie żółte kartki. Prawie wszystko poszło nie tak jak zaplanowaliśmy i Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu turnieju. Internauci nie mieli litości dla drużyny i selekcjonera Paulo Sousy. Obejrzyjcie galerię memów z przegranego spotkania.

📢 Takie są znaczenia najpopularniejszych polskich nazwisk. Skąd się wzięło Twoje nazwisko? Zastanawialiście się kiedyś, od czego pochodzą nasze nazwiska? Może znacie genezę swojego nazwiska. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zobaczcie znaczenie nazwisk. Znaczenie nazwisk na podstawie strony: genezanazwisk.pl 📢 Tak mieszka Urszula Dudziak. Dom artystki jest stylowy i pełen ciepła [zdjęcia] Urszula Dudziak to jedna z najlepszych polskich wokalistek i kompozytorek jazzowych. Artystka na swoim instagramowym koncie zamieszcza wiele zdjęć i nagrań wideo, na których możemy zobaczyć wnętrze jej domu. Zobaczcie, jak mieszka wokalistka. 📢 Daj sobie czas – jak poradzić sobie z życiem w czasie transformacji i niepewności Kiedyś koleżanka powiedziała mi: Lidka, każda maszyna, która długo pracuje, potrzebuje czasu, żeby się przezbroić. Tylko wtedy może wrócić do działania na najwyższych obrotach. To samo jest z człowiekiem - musi znaleźć w swoim życiu czas na refleksję, uporządkować się i zyskać nowe siły do działania.

📢 Nie żyje aktor z seriali "M jak miłość" i "Na Wspólnej". Andrzej Szczytko zmarł w wieku 65 lat Zmarł Andrzej Szczytko, aktor i reżyser znany z seriali: "M jak miłość", "Fala zbrodni" i "Na Wspólnej". Miał 65 lat.

📢 Dom Magdy Gessler. ZDJĘCIA. Tak mieszka Magda Gessler wraz ze swoim partnerem. Restauratorka pokazała cztery kąty 14.06.2021 I jak Wam się podoba kanadyjskie „gniazdko", słoneczny dom, Magdy Gessler i jej partnera? Magda Gessler, temperamentna i charyzmatyczna gwiazda programu „Kuchenne rewolucje" nie chce wyjechać na dobre z ojczyzny. Dlatego ukochanego, który na stałe mieszka w Kanadzie, regularnie odwiedza. 📢 Horoskop miłosny na czerwiec 2021. Do kogo w czerwcu przyjdzie miłość? Te znaki zodiaku zakochają się w czerwcu! Horoskop miłosny 13.06.2021 Horoskop na miłosny na czerwiec. Horoskop podpowie Ci, które znaki zodiaku mają szansę na miłość i z kim stworzą udane związki. Szukasz drugiej połówki zimą? A może już się z kimś spotykasz? Zobacz, czy Wasze znaki zodiaku są dla siebie stworzone!

📢 Lekarze zauważają wzrost zachorowań na infekcje wśród dzieci. Rozmowa z lek. Joanną Zabielską-Cieciuch Od kilku dni w mediach społecznościowych lekarze wymieniają się doświadczeniami na temat lawinowo rosnącej liczby dzieci, które zgłaszają się do przychodni z objawami podobnymi do zakażenia Sars-CoV-2. Jednak po testach okazuje się zwykle, że to nie koronawirus. Podlascy lekarze również zauważyli ten trend. Na co chorują dzieci w czerwcu? Jak wygląda sezonowość zapadalności na różne choroby? 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić. 📢 Wypadek w Kozłowicach. To był bardzo tajemniczy wypadek, wszystkie osoby w aucie straciły pamięć W niedzielę minęły już trzy tygodnie od wypadku skody na drodze między Kozłowicami a Jamami. Nadal nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. Żadna z trzech podróżujących autem osób nie przyznaje się do winy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie pamiętają.

📢 Dzwonią do ciebie te numery? Nie oddzwaniaj, bo możesz słono zapłacić. Tajemnicze telefony z Senegalu, Kuby, RPA to próba oszustwa Jednym ze sposobów na oszustwo jest wykonanie połączenia z numeru o podwyższonej płatności. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy postanowimy na nieodebrane połączenie oddzwonić - każda sekunda "rozmowy" może nas sporo kosztować. Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że często naciągacze celowo przedłużają połączenia, emitując sygnał rozłączania. W efekcie połączenie zostaje przerwane dopiero w momencie, w którym sami naciśniemy czerwoną słuchawkę. Zobaczcie najczęstsze numery kierunkowe, z których dzwonią oszuści - i w żadnym wypadku na nie nie oddzwaniajcie! 📢 Chcieli sprzedać mieszkanie, wrzucając takie zdjęcia. Co oni sobie myśleli? Galeria absurdów Aż trudno w to uwierzyć, ale patrzysz na autentyczne zdjęcia z ogłoszeń sprzedaży, wrzucone przez profesjonalne agencje nieruchomości. Jak oni chcieli znaleźć nabywców?

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami. 📢 Zaginione dzieci w Polsce. Pomóż im wrócić do domu! Policja i rodziny apelują o pomoc [Zdjęcia] Publikujemy bazę dzieci zaginionych w Polsce. Sprawdź, czy któreś z nich widziałeś. Pomóż rodzicom w odnalezieniu ich pociech! Co roku aż 5 proc. dzieci zaginionych w Polsce nie udaje się odnaleźć. Sprawdź ogłoszenia Fundacji ITAKA. Pomóż dzieciom wrócić do domu, ich rodziny wciąż czekają!

📢 Tekst i formuła spowiedzi. Kiedy trzeba się spowiadać? 5 warunków dobrej spowiedzi. Czy możliwa jest spowiedź online? Formuła spowiedzi. Jak powinna wyglądać spowiedź? Kiedy i z jakich grzechów trzeba się wyspowiadać? Czy możliwa jest spowiedź online? 5 warunków dobrej spowiedzi. Jaki jest TEKST SPOWIEDZI? Zobaczcie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące spowiedzi. 📢 Gotowe domy z AliExpress za 60 tys. zł? Docierają z Chin nawet w kilkanaście dni. Zobacz najtańsze domy modułowe Domy modułowe w chińskim serwisie aukcyjnym można kupić już za kilkadziesiąt tysięcy złotych, wraz z dostawą. Stworzone z prefabrykowanych elementów kontenery mieszkalne, domki jednopiętrowe, a nawet całe wille, są przeznaczone do szybkiego złożenia na miejscu. Zamówienie potrafi dotrzeć do Polski nawet w ciągu 15 dni! Jak wyglądają najciekawsze i najtańsze projekty? Zobacz w galerii.

📢 Najpiękniejsze kobiety na świecie - zobacz ranking 20 krajów, gdzie najczęściej rodzą się piękności. Udało się to obliczyć W którym kraju mieszkają najpiękniejsze kobiety? Uroda to rzecz względna, ale jednak udało się na podstawie obliczeń sprawdzić, w których krajach rodzą się najpiękniejsze kobiety świata. Serwis Missology.com przeanalizował wyniki konkursów piękności i na tej podstawie sporządził ranking 20 krajów, z których wywodzą się najpiękniejsze kobiety. W zestawieniu są też Polki. Zobacz ranking. 📢 Te fryzury odejmą ci lat. Jak się czesać, by się odmłodzić? Dzięki tym trikom cofniesz się w czasie i podkreślisz naturalne atuty Przepisów na odmładzające cięcie jest całe mnóstwo, jednak kluczem do dobrego wyglądu jest odpowiednie dobranie fryzury do kształtu twarzy. Jak określić własny typ? Oto krótki poradnik modnych, odmładzających stylizacji dla każdego.

📢 Fryzury wyszczuplające, które optycznie wysmuklą twarz. Te uczesania odejmą ci kilka kilogramów. Trendy na 2021 rok By wyglądać szczuplej, wcale nie musisz katować się rygorystyczną dietą. Istnieje kilka trików, dzięki którym efekt będzie natychmiastowy! Mowa o fryzurach wyszczuplających. Okazuje się, że dobrze dobrana fryzura może odjąć nam nawet kilka kilogramów. Jak się czesać, by optycznie wysmuklić rysy twarzy? Oto najbardziej przydatne wskazówki. 📢 Wyprzedaże w galeriach handlowych. Gdzie są największe obniżki? [LISTA SKLEPÓW] Galerie handlowe zostały ponownie otwarte 1 lutego 2021 r. Ponieważ to końcówka sezonu zimowych wyprzedaży, sklepy przygotowały spore obniżki cen i promocje. Ile można zaoszczędzić w poszczególnych sklepach? Zobaczcie! 📢 Przepowiednie na 2021 rok. Proroctwa z całego świata, które pewnie się nie sprawdzą. Co przepowiedzieli Nostradamus i Baba Wanga? Koniec roku to świetny czas na noworoczne przepowiednie. Jak doskonale wiemy, żadna z rewolucyjnych teorii się do tej pory nie sprawdziła. Nie było końca świata ani na przełomie tysiącleci, ani w 2012 roku, zaś aneksja Krymu w 2014 roku nie rozpętała III wojny światowej. Mimo tego złowróżbne przepowiednie, szczególnie autorstwa owianych legendą jasnowidzów, są cały czas w cenie. Jakie proroctwa wiążą się z 2021 rokiem, kim byli Nostradamus i Baba Wanga oraz dlaczego nie należy się tym wszystkim przejmować - wyjaśniamy w artykule. By zobaczyć przepowiednie na 2021 rok (i nie tylko), przejdź do galerii.

📢 Tak mieszka o. Tadeusz Rydzyk w Toruniu. Zobacz dom i zdjęcia niezwykłej posiadłości! O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Ostatnio otwarcia doczekał się tam Park Pamięci oraz tężnie. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Jeśli ci się to śniło - lepiej uważaj! Znasz znaczenie snów? Czy intuicji warto ufać? SENNIK Jakie jest znaczenie snów? Czy uporczywie powracając koszmar może coś dla nas oznaczać? To, co dzieje się w naszej głowie jest wciąż niezbadane. Naukowcy są przekonani, iż sen jest momentem segregowania pamięci ludzkiej, także tej podświadomej. Na tej zasadzie obrazy senne stają się odzwierciedleniem przeżytych sytuacji i emocji. Jak je odczytywać? Nie ma na to jednoznacznej recepty, jednak można posiłkować się gotowymi interpretacjami. Oto one!

📢 TOP15 filmów o porwaniach! Który jest najlepszy? 📢 Władimir Putin i jego życie: Majątek, dzieci, żona, kochanki, judo, wykształcenie, trudne dzieciństwo, ojczym i ojciec [WYBORY W ROSJI 2018] Specjalnie dla niego przesunięto datę wyborów prezydenckich z 11 na 18 marca, tak aby wypadły one dokładnie w rocznicę aneksji Krymu przez Rosję. Władimir Putin jest w nich pewniakiem i sięga po kolejną kadencję. Dłużej od niego rządził tylko Józef Stalin. Oto siedem najważniejszych faktów z jego życia.

