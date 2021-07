Prasówka 15.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 16.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 15.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 16.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 16.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Horoskop dzienny na dziś (16.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na piątek Horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewiduje dla ciebie na dziś (16.07.2021) w horoskopie wróżka Xandra. Przekonaj się, co przyniesie ci kolejny dzień. Dzięki znajomości swojego horoskopu na dzisiaj, możesz zaplanować podejmowanie ważnych decyzji lub odłożyć je na później. Być może horoskop na dziś (piątek, (16.07.2021) pomoże ci zmobilizować się do działań, które od dawna odkładasz. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, co zrobisz wiedząc, jak brzmi horoskop na dzisiaj dla twojego znaku zodiaku.

📢 Oto TOP 25 największych firm prywatnych w Polsce. Na liście Biedronka, Żabka, Rossmann i Auchan [16.07.21] Konfederacja Lewiatan wskazała 25 największych firm prywatnych w Polsce. Ujawniono także ich nakłady inwestycyjne. Jednocześnie organizacja apeluje do rządu o wsparcie prywatnych inwestycji w kraju.

Prasówka 15.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Przez nie rosną rachunki za energię elektryczną [lista - 16.07.21] Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Paweł Kukiz i jego majątek. Zarabia więcej niż premier Morawiecki! Jakie ma dochody z muzyki? Ile zarabia w Sejmie? Zobacz Choć od kilku lat poświęca się polityce, Paweł Kukiz wciąż zarabia na muzyce. Przewodniczący Kukiz’15 jest już drugą kadencję w Sejmie, co bez wątpienia jest jego ważnym źródłem dochodów. Wciąż jednak czerpie zyski z muzyki, choć już nie tak wielkie jak kiedyś. Wśród polskich posłów Paweł Kukiz ma trzeci największy majątek. Przez lata dorobił się gigantycznej sumy i niezwykle wartościowych nieruchomości. Jak podkreśla portal superbiz.se.pl, Paweł Kukiz zarabia więcej od chociażby premiera Mateusza Morawieckiego. Ile zatem zarabia w polityce, a ile w branży muzycznej? Sprawdźcie w galerii!

📢 Szczepienia przeciw COVID-19. Nie zaszczepiłeś się? Czekaj na telefon. Będą do Ciebie dzwonić i zachęcać do szczepień! Osoby, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 bądź nie zarejestrowały się na szczepienie, już niebawem będą mogły spodziewać się telefonu. W narodowym programie szczepień i wszelkich akcjach w ramach kampanii profrekwencyjnej rząd chce iść o krok dalej i zachęcać obywateli drogą telefoniczną. NFZ przeprowadziło już pilotaż takiego rozwiązania. Efekt? Co czwarta osoba zgodziła się na zapisanie na szczepienie. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości. Iwona z Sanatorium Miłości zaprosiła nas do domu! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 15.07.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i urocze zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. Iwona z Sanatorium Miłości pokazała swój dom i ogród!

📢 Włochy - Anglia 1:1 (3:2) w finale EURO 2020 MEMY Chiellini: To było coś magicznego W finale Euro 2020 Anglia przegrała po rzutach karnych z Włochami 2:3. - Zasłużyliśmy na ten tytuł, było coś magicznego w powietrzu - stwierdził po zwycięstwie w karnych nad Anglią (po dogrywce było 1:1) kapitan Azzurrich Giorgio Chiellini. W trakcie spotkania większość Europejczyków trzymała kciuki za Włochów. Drużynie Garetha Southgate'a kibicowali tylko Anglicy, bo nawet Szkoci i Walijczycy nie życzyli Lwom Albionu wygranej. Zobaczcie memy po finale Euro 2020 Włochy - Anglia. 📢 Najtańszy sklep w Polsce? Nie jest to Biedronka, Lidl ani Carrefour! Zobacz ranking 2021 Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Generalnie eksperci zauważyli dużą konkurencję między dyskontami. Co ciekawe ceny spadły o 4,9% względem maja 2020 roku. Który zatem market jest najtańszy w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka ani Lidl.

📢 9.600 zł wypłaty! Tyle Polacy będą więcej zarabiać! Oto plan Jarosława Kaczyńskiego? [15.07.2021] Jarosław Kaczyński zapowiada podwyższenie pensji Polaków. Prezes PiS chce, aby nasz kraj dogonił Europę i stał się drugą Słowenią - to obecnie najbogatszy kraj postkomunistyczny. Jak mówi Jarosław Kaczyński, wyższa pensja miałaby trafić do mieszkańców naszego kraju w ciągu najbliższej dekady. Czy to możliwe? Ile będą zarabiać Polacy? Zobaczcie, co zapowiada Jarosław Kaczyński i jak wypadamy na tle innych państw. 📢 Masz taki banknot w portfelu? Możesz zarobić miliony! Zobacz najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty Banknot, który masz w portfelu, może być warty kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Jak to możliwe? Znaczenie ma jego numer seryjny. Które banknoty są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Ile są warte? Sprawdź, jakie banknoty trzymasz w portfelu. Możesz zarobić fortunę!

📢 Pijesz coca-colę? Zobacz, do czego można ją wykorzystać! Oto zastosowanie coca-coli w domu Coca-cola nie tylko dobrze smakuje. Ten słodki napój ma również wiele innych, zaskakujących zastosowań. Dzięki niemu pozbędziecie się komarów z domu, usuniecie niechciane plamy, rdzę, kamień z czajnika, a także zapomnicie o przypalonych garnkach i patelniach. Coca-cola może też zastąpić środek chwastobójczy. To jednak nie wszystkie zastosowania tego gazowanego napoju. Sprawdźcie, do czego jeszcze możecie użyć coca-coli. Założymy się, że nie mieliście pojęcia o jej nietypowych właściwościach. Teraz coca-colę możecie nie tylko pić, lecz także wykorzystać do innych celów. 📢 Tutaj w Polsce uderzy czwarta fala koronawirusa! Znamy miejsca! To może być już w sierpniu! Koronawirus wciąż budzi ogromny niepokój. Wszystko przez wariant delta, który jest bardzo zaraźliwy. W Polsce sytuacja jest na razie dobra, ale rząd już teraz zaczyna się przygotowywać na najgorsze, czyli nadejście czwartej fali. Kto powinien się najbardziej obawiać? Sprawdźcie miejsca w Polsce, w których może uderzyć najbardziej koronawirus!

📢 Odinstaluj te popularne aplikacje! Kradną dane do oszustwa "na Blika". Oto lista wycofanych aplikacji prze Google Play W Internecie nie brakuje oszustów, którzy mają coraz więcej sposobów na kradzież cudzych danych, a w konsekwencji pieniędzy. Pomocne są do tego aplikacje, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają podejrzanie. Niestety, zabezpieczenia w telefonach nie zawsze są w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie, które może posłużyć hakerom na przykład do przeprowadzenia popularnego ostatnio oszustwa "na Blika". W galerii prezentujemy listę wycofanych ostatnio aplikacji przez Google. Serwis usunął już je ze swojego sklepu, jednak z telefonów sami musimy je odinstalować!