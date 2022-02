Prasówka 13.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie. Złodzieje wykazują się coraz większą pomysłowością i wykorzystują coraz to nowsze sposoby na sprawdzenie, czy lokatorzy są w domu, czy może wyjechali na dłużej. Niektórzy włamywacze działają w grupach, zostawiając zaszyfrowane wiadomości na drzwiach czy wycieraczkach. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? Zobacz koniecznie w naszej galerii.

Wodniki! Sprawdźcie horoskop miesięczny na luty 2022. Co przydarzy się Wam w tym miesiącu? Jakie wydarzenia przewidują dla Was gwiazdy? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Wodników czeka cię w jeszcze w lutym i przygotuj się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.