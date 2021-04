Praga: pandemia zaszkodziła rządzącej partii w Czechach. Czy po władzę sięgnie Partia Piratów?

Wybory parlamentarne w Czechach zaplanowano na 8 i 9 października. Partia urzędującego premiera Czech Andreja Babisza (ANO) popadła w niełaskę wyborców już od początku pandemii korona-wirusa. O ile jeszcze w lutym ANO znajdowała się na czele sondaży, o tyle w marcu ustąpiła miejsca koalicji Czeskiej Partii Piratów oraz Partii Burmistrzowie i Niezależni (STAN). Z miesiąca na miesiąc poparcie dla tej koalicji wzrosło aż o 9 pkt. proc. – z 25 do 34%.

Spadek poparcia dla partii premiera Andreja Babisza to m.in. efekt wprowadzenia przez rząd w marcu kolejnych, a zarazem surowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W praktyce oznaczają one zamknięcie szkół i zakaz przemieszczania się między regionami.

Porównanie sondaży z lutego i marca wskazuje nie tylko na spadki partii ANO, ale też trzeciego lidera czeskiego, politycznego podium. Chodzi o koalicję „Wspólnie”, którą tworzą prawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-CzSL) oraz konserwatywna Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt (TOP 09). Podczas gdy w lutym poparcie dla koalicji „Wspólnie” wynosiło 19%, miesiąc później spadło do 17,5%.