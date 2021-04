Pracownicy zakładu MAN ze Starachowic chcą podwyżek. Grożą zaostrzeniem protestu

800 plus zamiast 500 plus? Ekspert nie ma wątpliwości. Waloryzacja 500 plus lub reforma programu PiS wkrótce stanie się faktem?

Wraca dyskusja wokół 500 plus. Ekonomiści zwracają uwagę, że program Rodzina 500 plus przyczynił się do obniżenia aktywności kobiet na rynku pracy, ponadto 500 plus nie jest warte tyle, co w momencie, gdy było wprowadzane. Wszystko przez galopującą inflację. Świadczenie nie podlega jednak corocznej waloryzacji, jak emerytura, czy renta wypłacana przez ZUS. Czy to oznacza, że czeka nas reforma 500 plus, czy jego podwyżka. "To byłoby realne" - przyznał na łamach "Business Insider Polska" były minister finansów, Paweł Wojciechowski.