Pracownicy mają za mało czasu na wdrożenie się w nowym miejscu pracy. "Onboarding to proces wieloetapowy"

- Pytanie o optymalny czas trwania wdrożenia do nowej firmy to tak naprawdę pytanie o kwestię dużo ważniejszą: o jego prawdziwy cel. Onboarding służy doprowadzeniu pracownika do pełnej produktywności, czyli do sytuacji, w której będzie on w stanie realizować na 80-100 proc. zadania przypisane do jego stanowiska bez zewnętrznego wsparcia– mówi Adrian Witkowski, prezes zarządu i współzałożyciel Gamfi.