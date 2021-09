Pracownicy Kancelarii Senatu, podobnie jak ci z Kancelarii Sejmu, zrezygnowali z oszczędzania w PPK

- Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Kancelaria Senatu zatrudniała 348 pracowników- czytamy w odpowiedzi Kancelarii Senatu na zapytanie ekonomisty Rafała Mundrego. Jednocześnie poinformowano go, że "100 pracowników było uczestnikami pracowniczego planu kapitałowego"

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego we wpisie na Twitterze zwrócił uwagę, że w Senacie zaufanie do PPK jest "powyżej krajowego poziomu partycypacji", który wynosi 21 proc. - Rząd i PFR powinni szukać pomysłów jak zachęcać pracowników do oszczędzania na przyszłość." - napisał.