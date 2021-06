Pracownicy fizyczni narzekają na zarobki. "Najczęściej skarżą się magazynierzy i operatorzy maszyn, a także pracownicy produkcji"

Blisko 4 na 10 (38,5 proc.,) pracowników fizycznych nie jest zadowolonych z obecnie otrzymywanego wynagrodzenia. To zdecydowanie większy odsetek, niż ten dotyczący osób deklarujących odpowiednie zarobki (29 proc.). Jednocześnie, jak wynika z raportu Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”, blisko 4 na 10 badanych uważa, że nie zarabiają odpowiednio do posiadanych umiejętności i doświadczenia, a z opinią tą zgadza się 29 proc. respondentów.

- Jak wskazują badania Pracuj.pl, pensja rzadko bywa źródłem wyraźnego zadowolenia kandydatów, niezależnie od fachu czy branży. Pracownicy fizyczni nie stanowią tutaj wyjątku. Blisko 4 na 10 z nich nie jest zadowolonych z obecnie otrzymywanego wynagrodzenia, co stanowi wyraźnie wyższy odsetek niż w przypadku osób zadowolonych z zarobków. Niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia najczęściej wyrażają magazynierzy i operatorzy maszyn, a także pracownicy produkcji, a najrzadziej budowlańcy- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Aleksandra Skwarska, ekspertka Pracuj.pl.

- Jeszcze mniejsza grupa uważa, że potrafi negocjować warunki i wysokość zarobków z pracodawcami. Odpowiedzi pokazują, jak duże znaczenie mają jasne zasady i ustalenia z pracownikami. To oczywiste, że nie każdy będzie uzyskiwał identyczne wynagrodzenie. Jednak z doświadczenia można stwierdzić, że im bardziej precyzyjne i powszechnie znane są zasady ustalania wysokości pensji czy przyznawania premii, tym mniej powstaje na tym tle konfliktów- wylicza Skwarska.

Ekspertka zwraca uwagę, że opinie badanych pracowników fizycznych pokazują, że kwestie wynagrodzeń są dla nich często z jednej strony źródłem niezadowolenia, a z drugiej niepewności, wynikającej z niezdolności do rozmów na ten temat. Jednocześnie zauważa, że nieco mniej, niż połowa z respondentów deklaruje, że w ich firmie obowiązuje jasny system wynagradzania.

Zdaniem Skwarskiej, badani charakteryzują się dość niską otwartością na dzielenie się informacją na temat swoich zarobków z innymi osobami. - Opowiadać o swoim wynagrodzeniu jest skłonnych 33,5 proc. pracowników fizycznych. Co interesujące, mimo niskiego wyniku respondenci z tej grupy okazali się nieco bardziej otwarci w kwestii jawności własnych zarobków niż pracownicy biurowi, zapytani o to samo we wcześniejszych badaniach- podsumowuje.