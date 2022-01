Pracowity dzień ratowników TOPR. Trzech turystów potrzebowało pomocy

Jak donosi RMF FM, to był kolejny trudny dzień dla ratowników TOPR. Musieli interweniować w przypadku trzech turystów. Jeden z nich utknął na Rysach i konieczne było wysłanie po niego helikoptera. Dwójka pośliznęła się po stromym śniegu na Kozim Wierchu - w tym przypadku również użyto śmigłowca, a turyści trafili do zakopiańskiego szpitala.

Zimą warunki w Tatrach są trudne. Aby wyprawić się w wyższe partie gór, należy się do tego odpowiednio przygotować. Jak podkreślają ratownicy TOPR, konieczne jest wyposażenie się w raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, czyli detektor, sondę i łopatkę. Do poruszania się po traktach do wysokości schronisk niezbędne mogą okazać się raczki i kijki.

Obecnie w tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna, a wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest jednak samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

TOPR apeluje również, żeby zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych.