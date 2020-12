Pracodawcy rezygnują z firmowych wigilii. Zamiast tego oferują bony upominkowe

- Mamy zdecydowanie zmianę lidera, jeśli chodzi o inicjatywy świąteczne związane z okresem bożonarodzeniowym w firmach. O ile zawsze w naszym badaniu tym liderem zestawienia były spotkania wigilijne organizowane w miejscu pracy, w zeszłym roku prawie co 2 firma organizowała takie spotkania, dzisiaj mówimy o co czwartej firmie- tłumaczy w rozmowie z AIP Mateusz Żydek, Randstad Polska.

- 35 proc. firm, podobnie jak przed rokiem zamierza przekazać pracownikom premię okolicznościową, natomiast mamy wyraźny wzrost, jeśli chodzi o liczbę firm, które chcą fundować pracownikom bony podarunkowe z 26 do 33 proc.- wylicza Żydek i dodaje, że właśnie tutaj widoczna jest zasadniczą zmianę, czyli rezygnacja z wigilii, a organizowanie czy fundowania pracownikom bonów towarowych.

Spadł odsetek firm, przewidujących wydatek mniejszy niż 300 zł. Bony podarunkowe w większości firm (90 proc.) będą przyznawane wszystkim pracownikom. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza – 81 proc. planuje przyznać je wszystkim pracownikom. Przeważnie kwota bonów (73 proc.) oraz premii (68 proc.) będzie zróżnicowana np. ze względu na stanowisko czy dział.

Co ciekawe też rośnie liczba firm, które angażują swoich pracowników w tym okresie są specjalne działania na rzecz akcji charytatywnych. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to wzrost z 18 do 21 proc. - Ciekawa jest też zmiana w wartości tych inicjatyw, czyli w przeliczeniu na jednego pracownika. Dotychczas pracodawcy proponowali około 300 zł. W tym roku jest znacznie więcej pracodawców, którzy proponują czy zamierzają przeznaczyć na jednego pracownika od 300 do nawet 500 zł- wylicza Żydek.