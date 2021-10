Pracodawcy chcą wiedzieć którzy pracownicy są zaszczepieni. Przedsiębiorcy wysłali list do premiera Morawieckiego

- W naszej ocenie, aby uniknąć kolejnego – niezwykle kosztownego zamrażania całej gospodarki, niosącego za sobą liczne ekonomiczne i społeczne skutki – rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa- napisano.

W związku z rozwojem kolejnej fali zachorowań na COVID-19, przedsiębiorcy zwrócili się z apelem o przyznanie im "możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych".

Jednocześnie dodano, że chodzi o "określoną w czasie kryzysu pandemicznego możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników". Jak tłumaczą, ma im to umożliwić "rozsądne długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień". - W naszym polskim interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości- napisano i dodano, że dotyczy to także firm świadczących usługi oraz małych i mikroprzedsiębiorców.