Praca zdalna już na pewno z nami zostanie jednak przyszłość należy do modeli hybrydowych

W marcu minął rok od kiedy COVID-19 wywrócił do góry nogami sytuację zawodową większości zatrudnionych osób. Jak pamiętamy, po raz pierwszy na taką skalę oddelegowano zatrudnionych do pracy w domach czy w systemie zmianowym, rotacyjnym czy hybrydowym. Wiele z miejsc pozostaje w tej sytuacji do dziś. Zdaniem większości ekspertów, ostatni z wymienionych modeli będzie prawdopodobnie w przyszłości, po opanowaniu pandemii, najbardziej popularny.

Niemal co drugi ankietowany (47 proc.) w badaniu „Rok nowej normalności”, po roku pandemii wykonywał obowiązki zdalnie. Większość realizowała je więc z biur lub zakładów pracy (52,5 proc.). Ponadto nieco ponad co piąty zatrudniony (22,5 proc.) realizował zadania hybrydowo. Inaczej mówiąc, w pełni zdalna praca dotyczyła 25 proc. respondentów. To oczywiście wciąż dużo więcej, niż przed wybuchem pandemii, ale mniej niż w jej pierwszych miesiącach.

- Blisko 9 na 10 pracujących zdalnie chce utrzymać ten model zatrudnienia nawet po opanowaniu pandemii, ale większość w modelu hybrydowym- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Aleksandra Skwarska, ekspertka Pracuj.pl. - Natomiast do zdalnej rekrutacji aż 91 proc. respondentów jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie- dodaje.

Ponadto ekspertka zwraca uwagę na fakt, że choć blisko 90 proc. badanych pracujących zdalnie w trakcie pandemii chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu, to chęć pracy poza biurem na pełnym wymiarze wyraża tylko 13 proc. respondentów. - Kolejne 27 proc. chce pracować zdalnie w pojedyncze dni miesiąca. Liczba chętnych do pracy w pełni zdalnej, jak i w pełni stacjonarnej jest więc stosunkowo niewielka - podobnie było w kwietniu i wrześniu ubiegłego roku- tłumaczy. Jej zdaniem wszystko wskazuje na to, że przyszłość należy do modeli hybrydowych, w ramach których będziemy łączyć pracę w biurze z pracą w domu. - Choć zatrudnienie zdalne jest powszechnie traktowana raczej pozytywnie, aż 60 proc. badanych uważa, że w obecnym natężeniu dla wielu pracowników staje się ona już nużąca. Ponad połowa respondentów w wyniku pandemii bardziej docenia możliwość spotkań ze współpracownikami w biurze, tak, jak to było przed pojawieniem się COVID-19- wylicza.

Zdalna rekrutacja w czasie pandemii - Według badań, tylko co dziesiąta osoba podchodzi niechętnie do takiej formy szukania pracy. Co więcej, 38 proc. respondentów chętniej aplikowałoby na oferty, które umożliwiają ubiegania się o pracę bez fizycznej obecności przed rekruterem- wyjaśnia Skwarska. - Po tego typu rekrutacje często sięgają także pracodawcy- dodaje.

Skwarska tłumaczy, że przez całą pandemię otwartość respondentów na nowe formy rekrutacji utrzymywała się na wysokim poziomie. - Obserwowaliśmy, jak branża HR coraz sprawniej adaptowała nowe narzędzia, takie jak: platformy do zarządzania rekrutacjami, komunikatory i programy do połączeń wideo, a także wdrażała procedury wspierające weryfikację kompetencji kandydatów bez kontaktu „na miejscu"- mówi.

Jednocześnie zaznacza, że nie oznacza to, że praca w tym obszarze została zakończona. W rozmowach z rekruterami stale podkreślane jest między innymi wykluczenie cyfrowe części grup kandydatów czy ich niechęć do starania się o pracę za pośrednictwem komputera lub smartfona. - Szczególnie często dotyczy to np. pracowników fizycznych i osób starszych. Choćby z myślą o nich pracować trzeba stale nad tworzeniem przystępnych narzędzi rekrutacji zdalnej oraz ich przyjaznym dostosowaniem do różnych grup odbiorców- podsumowuje.

