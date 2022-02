Praca w Warszawie. Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kontrolerów lotu. Można zarobić nawet 45 tys. zł miesięcznie

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, wraca nabór na kontrolera ruchu lotniczego. Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła właśnie rekrutację, która zwykle cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. Jak dowiadujemy się, średnio na jedno miejsce zgłasza się aż stu chętnych.

Średnia miesięczna pensja kontrolera ruchu lotniczego w Warszawie to około 30 tysięcy złotych brutto. Do tego doliczyć należy 10 proc. premii. Kierownik zmiany zarabia nawet ok. 45 tys. zł. Wysokie wynagrodzenie związane jest z wielką odpowiedzialnością. Kontroler nie tylko obserwuje radary, ale także wydaje pilotom konkretne polecenia. W głowie musi rozważać kilka scenariuszy, w tym także awaryjny. Niemal wszystkie czynności wykonane przez pilota muszą zostać zatwierdzone przez kontrolera.