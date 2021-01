Praca w 2021 – znajdź nową pracę i rozwiń karierę w nowym roku

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rynek pracy. Negatywnych skutków, które dotknęły zarówno pracodawców, jak i pracowników nie trzeba wymieniać. Ubiegły rok przyniósł również wiele pozytywnych zmian i innowacji w biznesie. Przedsiębiorstwa, w znacznej mierze, przeniosły swoją działalność do przestrzeni internetowej, codziennością w wielu firmach stała się również praca w trybie zdalnym oraz elastyczny czas pracy. Jakie są prognozy na rok 2021? Gdzie powinny szukać zatrudnienia osoby ubiegające się o nową pracę? Jak sytuacja na świecie zmieniła potrzeby rynku pracy? W jakich zawodach jest praca i gdzie zarabia się najwięcej? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym materiale.

Rynek pracy w 2021. Zawody przyszłości. Kogo szukają pracodawcy? Jak odnaleźć się w nowych realiach 2021 roku? Jak zmieni się sytuacja na rynku pracy w tym roku? Pomimo niecodziennej dla wszystkich sytuacji wiele branż nadal planuje poszerzać swoją działalność oraz zatrudniać nowych pracowników. Chociaż wiele firm zapowiada cięcia finansowe, przedsiębiorcy nadal aktywnie poszukują specjalistów. Kogo szukają pracodawcy w 2021 roku? Jakie branże mogą liczyć na największe zarobki? Według ogólnych trendów oraz raportu firmy Randstad do branż, w których pracodawcy planują zatrudniać nowych pracowników, należą: Produkcja przemysłowa,

Budownictwo,

Handel i naprawy,

Transport, gospodarka magazynowa i łączność,

Pośrednictwo finansowe,

Obsługa nieruchomości i firm,

Działalność usługowa,

Branża IT,

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast do najbardziej poszukiwanych specjalistów należeć będą:

Specjaliści od automatyzacji i sztucznej inteligencji,

Specjaliści BHP,

Obsługa klienta,

Inżynieria,

Pracownicy branży handlowej,

Pracownicy centr logistycznych,

Specjaliści IT,

Software developerzy,

UX designerzy,

Secjaliści ds. infrastruktury i helpdesk,

Specjaliści rozwoju digitalizacji,

Specjaliści ds. automatyzacji pracy,

Specjaliści ds. rozwiązań chmurowych,

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i AI,

Analitycy business inteligence. Prowadzenie firmy w 2021 to niewątpliwe wyzwanie. Prognozy są jednak optymistyczne, większość pracodawców planuje utrzymać zatrudnienie na obecnym poziome. Istotną rolę odgrywają deklaracje pomocy dla firm ze strony rządu oraz administracji publicznej. Druga fala pandemii najbardziej dotknie branżę hotelarską, gastronomiczną, kulturalną, turystyczną oraz rekreacyjną. Dla właścicieli firm z tych branż 2021 będzie wielkim sprawdzianem oraz rokiem ciężkiej pracy. Niestety, zatrudnienie nowego personelu może nie należeć do powszechnych decyzji.

Rok 2020 nauczył przedsiębiorców bardzo wiele, z miesiąca na miesiąc pokazując, że kluczem do udanego biznesu w dzisiejszych czasach jest elastyczność, wyciąganie wniosków oraz zapobiegliwość i otwarcie na nowe sposoby dystrybucji dóbr i usług, jakie posiada firma. Jakie kwalifikacje zawodowe są pożądane w 2021? Co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Odpowiedź wydaje się prosta, należy zwiększyć swoje kwalifikacje. Warto jednak pamiętać, że zdobywanie doświadczenia zawodowego to proces wymagający czasu. Jeśli w nowym roku pragniesz do swojego CV dodać nowe umiejętności, powinieneś się do tego odpowiednio przygotować. Nie wiesz na rozwój, jakich umiejętności postawić w 2021? Obecnie zmiana stanowiska lub nawet branży to nic dziwnego. Podejmowanie nowych wyzwań oraz chęć nauki nowych rzeczy jest niezwykle cenione przez pracodawców. Jakie kwalifikacje zawodowe są najbardziej pożądane? Stopień magistra, inżyniera, znajomość języków, obcych a może certyfikat ukończenia kursów czy szkoleń? Oczywiście wszystko to jest kwestią stanowiska lub preferencji danego pracodawcy. Nie, na każdym stanowisku będzie obligatoryjne wykształcenie wyższe, czasem dużo większe znaczenie będą mieć lata przepracowane w danym zawodzie. Myśląc o pogłębieniu umiejętności lub rozpoczęciu nowych studiów, kursu czy szkoleń warto mieć na uwadze nie tylko perspektywę lepszych zarobków, ale i własne zainteresowania.

Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu – Konfucjusz Wykształcenie wyższe Studia dają praktyczną wiedzę, jednak nie są gwarantem miejsca pracy. Z pewnością wyższe wykształcenie może otworzyć wiele dróg, pod warunkiem, że w parze z edukacją idzie wykorzystanie teorii w praktyce. Niezależnie od tego, jakie studia ukończyłeś, podczas rozmowy o pracę możesz być zapytany o umiejętności, które są niezbędne na danym stanowisku. Dobrze jest mieć się czym pochwalić! Jeśli jesteś jeszcze na etapie studiowania, pamiętaj, aby dobrze wykorzystać ten czas. Koła naukowe, organizacje studenckie, praktyki i staże, pomogą Ci przyjrzeć się przyszłemu zawodowi od wewnątrz. Czeka Cię wybór kierunku studiów, a może w nowym roku chciałbyś zmienić swoje kwalifikacje? Oto kierunki studiów, które warto rozważyć w 2021:

Programowanie,

Automatyka i robotyka,

Cyfryzacja,

Sprzedaż i marketing online,

Wdrożenia systemów,

Medycyna,

Pielęgniarstwo,

Finanse i rachunkowość,

Audyt finansowy,

Inżyniera biomedyczna,

Informatyka i ekonometria,

Protetyka słuchu. Kursy zawodowe To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą się doszkolić oraz zdobyć wiedzę, którą będą mogły wykorzystać w pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dają perspektywę poszerzenia kwalifikacji i otwarcia się na nowe ścieżki zawodowe. Jakie kursy znajdziesz na rynku? Do najpopularniejszych należą m.in. kursy: Programistyczne i IT,

Na kierowców zawodowych,

Instalatorów systemów fotowoltaicznych,

Spawalnicze,

Montowania klimatyzacji,

Na elektryków, konstruktorów,

Na przedstawicieli handlowych. Na jakie zawody występuje zapotrzebowanie? Z pewnością o miejsca pracy nie muszą obawiać się pracownicy fizyczni, którzy są wykwalifikowani w swoim zawodzie:

Mechanicy,

Elektrycy,

Spawacze,

Monterzy,

Operatorzy wózków widłowych,

Murarze,

Drukarze,

Stolarze,

Tokarze,

Hydraulicy,

Cieśle,

Kosmetyczki. Nauka języków obcych W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych może otworzyć wiele dróg zawodowych. Mowa tu nie tylko o wyjazdach zagranicznych. Wiele firm ceni sobie pracowników, którzy potrafią posługiwać się językiem obcym. Oczywiście podstawą jest angielski. Na naukę, jakiego języka warto postawić w 2021? Z pewnością należy zwrócić uwagę, w jakiej branży poszukujemy pracy. Wszystko zależy, z jakimi zagranicznymi firmami współpracuje Twój potencjalny pracodawca. Duże znaczenie ma również to, w której części Polski mieszkami i z kim graniczymy. Może warto nauczyć się języka sąsiada? Po angielskim, niemieckim, czeskim czy rosyjskim za języki, których znajomością warto się pochwalić, uważa się: francuski, włoski, hiszpański, szwedzki oraz grecki. Znajomość tych języków przyda się osobom szukającym pracy w marketingu, finansach, handlu czy IT. Jednym z najbardziej pożądanych na ogólnoświatowym rynku pracy jest język chiński. Ponadto nauka języków niszowych może stanowić kartę przetargową na rozmowie o pracę. Unikatowe umiejętności mogą okazać się przepustką na wymarzone stanowisko.

Przekwalifikowanie zawodowe – od czego zacząć? Zmiana utartej zawodowej ścieżki to duże wyzwanie. Jednak to do odważnych świat należy! Brak możliwości rozwoju, niska płaca lub po prostu nuda i monotonia powinny być bodźcem do spróbowana czegoś nowego. Zmiany nie są wcale takie trudne, a czasem wręcz konieczne. Ostatnie miesiące większość z nas w dużej mierze spędza w domu. To dobry moment, by zastanowić się nad swoją przyszłością. Przekwalifikowanie zawodowe możesz zacząć bez wychodzenia z domu. Mnogość kursów, szkoleń oraz filmów instruktażowych online z pewnością Ci w tym pomoże. O ile zmianą twojej kariery zawodowej nie kieruje hobby, któremu zawsze chciałeś się oddać i poświęcić mu 100% uwagi, podczas wyboru nowej pracy warto kierować się perspektywą wysokich zarobków na danym stanowisku. To pieniądze są jednym z najczęstszych powodów, dla których pragniemy zmienić pracę.

Wiek nie powinien być powodem, dla którego nie zmieniamy pracy. Wielu pracodawców z chęcią zainteresują się kandydatami z dużym doświadczeniem zarówno zawodowym i życiowym. To atut! Dla niektórych pracodawców osoby po 40 będą idealnymi kandydatami oraz stabilnymi pracownikami. Sytuacja na rynku pracy w obliczu pandemii Praca zdalna w 2021 to już norma. Wiele firm, które dotąd obawiały się spadków zarówno w zaangażowaniu pracowników, jak i w jakości ich pracy miło się zaskoczyło. Home office z pewnością ma wiele wad: brak możliwości codziennych kontaktów ze współpracownikami, rozpraszanie przez domowników czy odizolowanie od codziennej biurowej rutyny. Wielu pracowników deklaruje jednak, że praca zdalna jak najbardziej im odpowiada. To oszczędność czasu i pieniędzy! Zalet jest więcej, praca zdalna daje możliwość pracowania, z niemal każdego miejsca na ziemi. Często wiąże się z elastycznymi godzinami pracy, co daje poczucie wolności i niezależności. W końcu dojazdy do miejsca pracy oddalonego od naszego domu mogą sporo kosztować. Jest to również świetne rozwiązanie dla osób mających problemy ze zdrowiem. Niewątpliwie praca zdalna to nowy kierunek w wielu firmach, który będzie kontynuowany również w 2021.

Jakie zmiany szykują się w firmach w nadchodzącym roku? Z pewnością wiele firm zrozumiało, jak istotna jest ich obecność w Internecie. Cyfryzacja biznesu dotyka również firmy tradycyjne, które wprowadzenie trybu zdalnego uznały za konieczność, która usprawniła ich biznes. Kolejną zmianą będzie zahamowanie rynku pracownika. Przez kilka ostatnich lat to pracodawcy konkurowali w wyścigu o przyciągnięcie uwagi najbardziej wykwalifikowanym specjalistom. Sami pracownicy posiadający pożądane na rynku pracy umiejętności mogli pozwolić sobie na przebieranie w ofertach oraz częste zmiany stanowiska na te lepiej płatne. Pandemia zmieniła wiele, także poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa pracowników, którzy stali się bardziej ostrożni w decyzjach o zmianie pracy. A co zmieni się w kodeksie pracy? Zapowiadane propozycje zmian w Kodeksie Pracy na rok 2021 obejmą m.in.: Więcej dni urlopowych dla niektórych pracowników,

Ułatwienie pracy zdalnej,

Wyrównane zarobków kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach,

Wzrost najniższej krajowej do 2062 złote netto od 1 września 2021 roku.

Wprowadzenie jednolitego urlop ojcowski, który będzie trwał aż 2 miesiące,

Zniesienie konieczności osiągnięcia 10-letniego stażu pracy do otrzymania pełnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Urlopy wypoczynkowe w wymiarze 26 dni mogą przysługiwać wszystkim pracownikom, bez względu na staż pracy.

Cechy solidnego pracodawcy Szukając nowej pracy, z pewnością skupiamy się na tym, by na rozmowie kwalifikacyjnej wypaść jak najlepiej. Warto jednak zwrócić uwagę również na to, jak prezentuje się nasz potencjalny pracodawca. Przed wysłaniem CV do danej firmy, należy zrobić dokładny research. Nie obejdzie się bez zapoznania się z opiniami o pracodawcy w internecie. Do tego celu warto skorzystać ze strony internetowej gowork.pl, gdzie znajdziemy opinie zarówno o danej firmie, pracodawcy, jak i procesie rekrutacji.

Podstawą jest również jasna i uczciwa, dla każdej ze stron, umowa o pracę. Chociaż ten punkt wydaje się niemal oczywisty, warto o nim przypomnieć. Kolejnym aspektem, o którym warto pamiętać, są benefity. Oczywiście podstawową kwestią, która interesuje, każdego potencjalnego pracownika jest wysokość pensji, jednak dodatki mogą znacznie uatrakcyjnić dane stanowisko. Potencjalnych pracowników z pewnością zainteresują: świadczenia świąteczne, opieka medyczna, ubezpieczanie, pakiety Multisport, dofinansowanie posiłków pracowniczych czy zwrot kosztów dojazdu.

Szukasz nowej pracy? Bądź atrakcyjny dla pracodawcy! Jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przede wszystkim powinno odzwierciedlać rzeczywistość, nie warto przekłamywać informacji o sobie, ponieważ drobne kłamstwa szybko mogą wyjść na jaw. Oto kilka uniwersalnych zasad, o których powinieneś pamiętać: Po lewej stronie dokumentu umieść najważniejsze dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy,

Poniżej umieść skondensowany opis przebiegu Twojej edukacji, doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń i kursów,

Zamieść informacje o Twoich umiejętnościach dodatkowych: znajomości języków obcych, prawo jazdy czy znajomości programów komputerowych.

Warto dodać kilka informacji o swoich zainteresowaniach, które poprą Twoją kandydaturę na dane stanowisko,

Pamiętaj o zachowaniu chronologii dat. Pracownik w mediach społecznościowych Jeśli szukasz nowej pracy, dobrym pomysłem będzie zadbanie o swój wizerunek w mediach społecznościowych. Oczywiście idealnym miejscem do zareklamowania się potencjalnym pracodawcom, a nawet do szukania pracy jest portal LinkedIn. Miejsce, w którym możesz poszerzać grono zawodowych kontaktów oraz kreować swoją markę osobistą. Warto jest również przyjrzeć się swoim mediom społecznościowym takim jak: Facebook czy Instagram. Może warto prześledzić posty i zdjęcia, które udostępniamy. Chociaż powszechną wiedzą jest to, że w sieci nic nie ginie, warto zrobić z tym obszarem swojego życia porządek. Warto zadbać o personal branding w mediach społecznościowych.

