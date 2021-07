Praca sezonowa. Jak nie dać się oszukać? Na co zwrócić uwagę? Jaką umowę wybrać?

Dynamika zatrudnienia w maju br. skoczyła do 2,7 proc. rok do roku oraz o 0,3 proc. wobec kwietnia. Zdaniem eksperta stanowi to odzwierciedlenie luzowania obostrzeń.

- To przejaw rodzącego się ożywienia gospodarczego, które jest związane z odmrożeniem gospodarki. Sektory HoReCa i usługi ruszają z kopyta. Do tego dochodzą wszystkie prace sezonowe związane m.in. ze zbiorem owoców, pracą na basenach czy w wakacyjnych kurortach. To właśnie tam pojawia się teraz dużo ofert pracy i co istotne, wiele wskazuje na to, że dobra sytuacja na rynku będzie się umacniać - mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service S.A.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem do szukania pracy powinno być przygotowanie krótkiego CV. Żeby stworzyć dokument, który będzie działał na naszą korzyść, zastanówmy się najpierw co chcielibyśmy robić, co sprawia nam przyjemność i co faktycznie potrafimy. Połączenie tych trzech elementów pozwoli nam określić rodzaj pracy, jaki nas interesuje i preferowane branże. Gdy do tego wypiszemy własne umiejętności, doświadczenie i będziemy po prostu wiedzieli co daje nam radość (np. praca z ludźmi czy praca na świeżym powietrzu), powinniśmy to skonfrontować z oczekiwaniami pracodawców.