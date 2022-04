Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 25.04.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (25.04.2022) informacje prosto z Facebooka. Śledzimy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką pożarową. Zobacz nasz artykuł, w którym znajdziesz materiały o działaniach strażaków w województwie pomorskim. Obserwuj z nami aktualną sytuację.

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 25.04.2022

This is a re-share of a post

❗UWAGA UTRUDNIENIA ⚠️ 14:10 Gdańsk ul. Słowackiego, za Matarnią. Wypadek 4 aut w kierunku Wrzeszcza. Na miejscu służby ratunkowe. Radzimy omijać.

Na dobranoc, nasza fotorelacja z Rozpoczęcie Sezonu Klasycznie 2022 na Polsat Plus Arena Gdańsk. Takie wspomnienia i dziękujemy organizatorom za fajny zlot. CarVibes Trójmiasto, klasycznie. AUTOironiczni Classic Cars Trójmiasto Zjednoczenie Graciarzy Pomorza Mam Małego JDM Trójmiasto

This is a re-share of a post

Kolejny tragiczny wypadek w powiecie kartuskim. 56-letni rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez kierowcę mercedesa ok. 18:00 w Starej Hucie. 30-latek był trzeźwy, jechał w kierunku Staniszewa. Więcej informacji w artykule poniżej ⤵️

