Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 24.01.2022. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Lucyna Nenow

24.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Poniedziałek z Archiwum cz. 115: 1998 Kolejna archiwalna fotografia na naszych łamach, na dziś przenosimy się do strażackich pojazdów w roku 1998. Takiej fotografii się nie znajdzie już. Co my tu widzimy? Na pierwszym planie Star 1142/SHL - GBA 2/25 z JRG 1 Gdynia (431[G]21) los pojazdu nieznany, tuż za nim z tej samej jednostki Jelcz 642/WUKO - SCKn (431[G]71) do dziś w strukturach KM PSP Gdynia, na samym końcu mamy Samochód Dowodzenia i Łączności - Star 266/WZŁ z KW PSP Gdańsk i po prawej mamy Star 266 - Ratownictwo Wodne z JRG 2 Gdańsk. Losy tych dwóch pojazdów są nieznane. Fotografia: Jacek Leś / Gdańsk 112. ". Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 24.01.2022. Gdzie są pożary?