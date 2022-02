Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 2.02.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

Poniedziałek z Archiwum cz. 116: Na lotnisku w Gdańsku Na dziś przypomnienie z roku 2010. Tak wyglądała Lotniskowa straż Pożarna w Gdańsku Rębiechowie, zaczniemy od oddali w tle po prawej stronie: Mercedes Atego - GBA 2,5/16 (301[G]21) z JRG 1 Gdańsk, służbę na 1-ce pełnił od 5 stycznia 2007 roku aż do 13 lutego 2016 roku. I był najwięcej nagrywanym pojazdem przez pasjonatów straży, ze wszystkich innych pojazdów, ilość filmów wyjazdu z jego udziałem jest niepoliczalna. W 2020 roku pojazd trafił do OSP Klonówka p. starogardzki. Tuż obok niego legenda samochodów pożarniczych, w całym kraju ten samochód był podstawą ratownictwa technicznego z nietypowymi sygnałami. Mercedes Bronto - SCRt (301[G]43) był na tyle słynny, że wystąpił w Panoramie TVG jako "wóz bez wody". Kiedy jechał na akcje, pasjonaci straży stawali na baczność nagrywając jego przejazd. Dziś ma drugie życie w OSP Zblewo, trafił tam w 2011 roku a w 2021 przeszedł generalny remont. Po lewej stronie lekko schowany jest MAN Z8/Ziegler - GCBAPr 12,5/80+500 (315[G]25) na gdańskie lotnisko trafił w roku 2010, jednorazowo może zabrać 12 tysięcy litrów wody i półtora tysiąca litrów środka gaśniczego. Wysięgnik z przebijakiem i głowicą gaśniczą umożliwia przebicie poszycia samolotu i gaszenie go od środka. Obok MAN Z8 stoi Boughton Barracuda Junior - GCBAPr 5,5/50+150 (315[G]26) posiada zbiornik wody o pojemności 5500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 660 litrów, dwa agregaty proszkowe po 75 kg proszku każdy, w 2010 roku został wycofany i na obecny rok stoi w halach lotniskowej straży. A na pierwszym planie mamy Chubb Pathfinder - GCBAPr 14/78 (315[G]25) od samego początku lat 90-tych stacjonował na lotnisku, posiada zbiornik wody o pojemności 13626 litrów, Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 1.646 2 x 50 kg proszku gaśniczego każdy, w 2011 roku pojazd trafił do Muzeum Pożarnictwa przy KP PSP Bytów.