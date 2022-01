Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 16.01.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

Strażacy mają mnóstwo wezwań - nie tylko do pożarów czy wypadków, ale również do przysłowiowego kota na dachu. Śledźcie razem z nami ich działania w województwie pomorskim. Gdzie ostatnio interweniowała straż pożarna?

Pożary w woj. pomorskim - 16.01.2022

⚠️ 14:22 Kolnik, powiat gdański, DK91. Wypadek drogowy, zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, 4 osoby zostały poszkodowane w tym jedna bez oznak życiowych - po RKO odstąpiono od dalszych czynności. Ofiara śmiertelna to 34-letni mężczyzna. Na miejscu 2 zastępy JOP.

Mamy kolejny bilans zdarzeń atmosferycznych w województwie od 8:00 dnia wczorajszego do 15:00 dnia dzisiejszego: 🌪 - 346 🚒Gdańsk - 74 🚒Powiat gdański - 51 🚒Gdynia- 42 🚒Powiat kartuski - 29 🚒Powiat wejherowski - 30 🚒Powiat pucki - 23 Zdecydowana wiekszość to wiatrołomy - 240, inne interwencje to: Uszkodzenia banerów reklamowych, ogrodzeń, drobne uszkodzenia opierzenia i elewacji budynków, trzy uszkodzone samochody, dwie interwencje zerwanych paneli fotowoltaicznych w powiecie gdańskim. Brak osob poszkodowanych. Poniżej wyjazdy strażaków w podanym wyżej okresie.