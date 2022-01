Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 15.01.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

15.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "2:10 Obwodnica Trójmiasta kier. Gdynia na wysokości Węzeł Szadółki. Ciężarówka w poprzek drogi, zalecany objazd łącznicą zjazdową. Info: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]. ". Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 15.01.2022. Gdzie są pożary?

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 15.01.2022

2:10 Obwodnica Trójmiasta kier. Gdynia na wysokości Węzeł Szadółki. Ciężarówka w poprzek drogi, zalecany objazd łącznicą zjazdową. Info: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]

Mamy kolejny bilans zdarzeń atmosferycznych w województwie od 8:00 dnia wczorajszego do 15:00 dnia dzisiejszego: 🌪 - 346 🚒Gdańsk - 74 🚒Powiat gdański - 51 🚒Gdynia- 42 🚒Powiat kartuski - 29 🚒Powiat wejherowski - 30 🚒Powiat pucki - 23 Zdecydowana wiekszość to wiatrołomy - 240, inne interwencje to: Uszkodzenia banerów reklamowych, ogrodzeń, drobne uszkodzenia opierzenia i elewacji budynków, trzy uszkodzone samochody, dwie interwencje zerwanych paneli fotowoltaicznych w powiecie gdańskim. Brak osob poszkodowanych. Poniżej wyjazdy strażaków w podanym wyżej okresie.

🌪 Kolejny bilans zdarzeń atmosferycznych od 8:00 dnia 13 Stycznia do 12:00 dnia dzisiejszego: 297 ❗ 🚒Gdańsk - 67 🚒Powiat gdański - 45 🚒Gdynia - 36 🚒Powiat kartuski - 25 🚒Powiat wejherowski - 24 🚒Powiat pucki - 19 Wciąż wpływają kolejne zgłoszenia, a na zdjęciu Sopot (Drzewo na kamienicy i Gdańsk Orunia (Drzewo na torach) fot. Trójmiasto.pl

⚠️ 8:19 Brzeźno Wielkie A1, 28km, kierunek Toruń. Wypadek dwóch samochodów, dwie osoby zostały poszkodowane. Droga w kierunku Torunia zablokowana. Na miejscu 3 SP.

Pomorski Alarm Pogodowy przedstawił porywy wiatru, a my statystykę wyjazdów strażaków do zdarzeń atmosferycznych 🌪 - Od godz. 8:00 dn. 13.01 do godz. 6:00 dzisiaj: 116. Najwięcej zdarzeń na terenie miasta Gdańsk - 35, powiat gdański - 20, miasto Gdynia - 11. Brak osób poszkodowanych.

13.01.2022 - 22:30❗️🌪 SILNY WIATR ⚠️ POST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO ⤵️ ❗00:35 Do tej pory odnotowano 72 interwencje związane z silnym wiatrem. Najwięcej w mieście Gdańsk - 22 zdarzenia. 🌪 Od godz. 8:00 do godz. 22:00 odnotowano 61 interwencji związanych z silnym wiatrem. Najwięcej zdarzeń na terenie miasta Gdańsk - 18, powiat wejherowski - 7, miasto Gdynia - 7. Brak osób poszkodowanych. ⚠ 18:45 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 10 gminach występują przerwy w dostawie prądu. ▶️ 18:30 Ruszamy z relacją zdarzeń na terenie województwa Pomorskiego - telefon ☎️ 780-049-998/SMS/MMS lub wiadomości na skrzynkę Pomorskie998 za wszelkie informacje dziękujemy.

❗ Uwaga! Dziś (13.01) zostało wydane ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Strażakom zalecamy sprawdzenie sprzętu i uzupełnienie paliwa 🚒 ⚠️ Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Widzisz zagrożenie dzwoń 998/112. Więcej informacji: Pomorski Alarm Pogodowy Meteo Pomorze

