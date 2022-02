Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 14.02.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (14.02.2022) informacje prosto z Facebooka. Śledzimy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką pożarową. Zobacz nasz artykuł, w którym znajdziesz materiały o działaniach strażaków w województwie pomorskim. Obserwuj z nami aktualną sytuację.

Strażacy mają mnóstwo wezwań - nie tylko do pożarów czy wypadków, ale również do przysłowiowego kota na dachu. Śledźcie razem z nami ich działania w województwie pomorskim. Gdzie ostatnio interweniowała straż pożarna?

Gdzie wzywają straż pożarną? - 14.02.2022 Kailska. Płonie warsztat

Pomorski Alarm Pogodowy

🔴 Aktualne informacje pogodowe ↙️ Pomorski Alarm Pogodowy

👨‍🚒Statystyka wyjazdów strażaków za rok 2021 cz. 12: KM PSP Gdańsk 👩‍🚒‍1. JRG 1 Gdańsk Wrzeszcz - 1753 🚒Pożary - 345 🚒Miejscowe zagrożenia - 1121 🚒Alarmy fałszywe - 287 👩‍🚒‍2. JRG 2 Gdańsk Śródmieście - 1325 🚒Pożary - 315 🚒Miejscowe zagrożenia - 759 🚒Alarmy fałszywe - 251 👩‍🚒‍3. JRG 5 Gdańsk Oliwa - 1140 🚒Pożary - 209 🚒Miejscowe zagrożenia - 776 🚒Alarmy fałszywe - 155 👩‍🚒‍4. JRG 4 Gdańsk Nowe Szkoty - 978 🚒Pożary - 254 🚒Miejscowe zagrożenia - 505 🚒Alarmy fałszywe - 219 👩‍🚒‍5. JRG 3 Gdańsk Orunia - 568 Dane: KM PSP Gdańsk i KW PSP Gdańsk.

👨‍🚒Statystyka wyjazdów strażaków za rok 2021 cz. 11: KP PSP Malbork Wyjazdy jednostek OSP: 👩‍🚒‍1. Ochotnicza Straż Pożarna w Stogach : - 90 🚒Pożary - 35 🚒Miejscowe zagrożenia - 54 🚒Alarmy fałszywe - 1 👩‍🚒‍2. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoradzu - 69 🚒Pożary - 28 🚒Miejscowe zagrożenia - 40 🚒Alarmy fałszywe - 1 👩‍🚒‍3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Stawie - 57 🚒Pożary - 14 🚒Miejscowe zagrożenia - 43 🚒Alarmy fałszywe - 0 Dodatkowo w grafikach zamieściliśmy przypuszczalne przyczyny powstania pożarów, oraz miejscowych zagrożeń w powiecie malborskim. Dziękujemy za dane dla: KP PSP Malbork

Wracamy do pogrzebu Ratownika Medycznego w Gdańsku, alarmowy przejazd karetek z kościoła na cmentarz oraz ostatni hołd na cmentarzu Łostowickim.

