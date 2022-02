Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 12.02.2022. Gdzie wezwano straż pożarną?

👨‍🚒Statystyka wyjazdów strażaków za rok 2021 cz. 10: KM PSP w Sopocie / Ochotnicza Straż Pożarna Sopot 🧑‍🚒JRG Sopot - 624 🚒Pożary - 48 🚒Miejscowe zagrożenia - 531 🚒Alarmy fałszywe - 45 🧑‍🚒 OSP Sopot - 56 🚒Pożary - 4 🚒Miejscowe zagrożenia - 52 W roku 2020 - KM PSP w Sopocie miała 634 zdarzeń: W porównaniu do roku 2020, zauważamy bardzo zbliżoną sumaryczną ilości zdarzeń. W związku z panującą nadal epidemią część zdarzeń powiązanych było bezpośrednio z walka przeciw COVID-19. Do miejscowych zagrożeń zakwalifikowano, dowożenie żywności leków dla osób będących w kwarantannie oraz przewóz osób na szczepienia realizowane zarówno przez KM PSP Sopot jak i przez OSP Sopot. W przypadku pożarów widoczny jest dość znaczny spadek jeśli chodzi o ilość wystąpienia zdarzeń w stosunku do roku 2020. Nie odnotowano za to pożarów ze skutkiem śmiertelnym. Zmniejszenie ilości alarmów fałszywych wynika głównie z ograniczeń związanych z działalności restauracji czy hoteli. Nadal w większości były one generowane z instalacji monitoringu systemów sygnalizacji pożaru zamontowanych gdzie są zainstalowane takie systemy. Każdorazowo sprawdzano miejsce gdzie wykryto pożar przez SSP, a w przypadku stwierdzenia źle funkcjonującego systemu lub nieznajomości obiektu przez pracowników nakazywano zarządcy lub właścicielowi usunięcie nieprawidłowości. Dane i opis: KM PSP Sopot