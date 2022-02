Pożary w woj. pomorskim 7.02.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 7.02.2022. Obserwujemy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką pożarową. W naszym artykule sprawdzisz, jak wygląda aktualna sytuacja w woj. pomorskim i jakie działania są podejmowane. Gdzie są pożary?

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Gdzie wzywają straż pożarną? - 7.02.2022 This is a re-share of a post

16:35 Gapowo, gm. Stężyca, pow. kartuski ⤵️ Znaleziono beczki z substancją chemiczną. Na miejscu pracują inspektorzy ochrony środowiska, policja i strażacy - między innymi Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z KM PSP w Gdyni.

❗14:10 Utrudnienia na drodze S6 - 333.4 km Zderzenie się pojazdów w ruchu - 3 samochody osobowe i ciężarówka. Do zdarzenia doszło na odcinku w. Gdańsk Lotnisko - w. Gdańsk Karczemki - kierunek Łódź. Zablokowane trzy pasy ruchu. Ruch odbywa sie pozostałymi pasami.

❗18:00 Utrudnienie na drodze S6 - 332.8 km. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku na drodze krajowej S6 na odcinku w. Gdańsk Lotnisko - w. Gdańsk Karczemki, w kierunku Łodzi doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i osobowego. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się lewym pasem.

❗9:30 Parchowo, pow. bytowski. Na drodze wojewódzkiej nr 228, na wysokości Jeziora Mausz, przewróciła się ciężarówka przewożąca złom - sprasowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na miejscu są 3 zastępy SP + Oficer Operacyjny KP PSP w Bytowie. Część ładunku wpadła do rowu. W drodze jest Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Tczewa. Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie.

👨‍🚒Statystyka wyjazdów strażaków za rok 2021 cz. 9: KP PSP Chojnice Wyjazdy jednostek OSP z KSRG: 👩‍🚒‍1. OSP KSRG Czersk: - 231 🚒Pożary - 64 🚒Miejscowe zagrożenia - 162 🚒Alarmy fałszywe - 5 👩‍🚒‍2. OSP Charzykowy - Ochotnicza Straż Pożarna w Charzykowach - 209 🚒Pożary - 25 🚒Miejscowe zagrożenia - 165 🚒Alarmy fałszywe - 2 🚒Zabezpieczenie rejonu - 17 👩‍🚒‍3. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach - OSP Chojnice - 178 🚒Pożary - 15 🚒Miejscowe zagrożenia - 122 🚒Alarmy fałszywe - 1 🚒Zabezpieczenie rejonu - 40 Ochotnicze Straże Pożarna spoza KSRG: 👩‍🚒1. OSP Nowa Cerkiew - 77 🚒Pożary - 4 🚒Miejscowe zagrożenia - 71 🚒Alarmy fałszywe - 2 👩‍🚒2. OSP ŁĄG - 33 🚒Pożary - 13 🚒Miejscowe zagrożenia - 20 🚒Alarmy fałszywe - 0 👩‍🚒‍3. OSP Kłodawa - 31 🚒Pożary - 8 🚒Miejscowe zagrożenia - 23 🚒Alarmy fałszywe - 0 Pełną listę jednostek i statystykę znajdziecie tutaj: http://chojnicki.pomorskie998.pl Dane: KP PSP Chojnice

Wcześniej informowaliśmy ⤵️

