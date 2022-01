Pożary w woj. pomorskim 4.01.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Piotr Krzyżanowski

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (4.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "❗Wszyscy podają statystki roczne wyjazdów, zdarzeń. To i my podamy nasze liczby od 1 stycznia 2021 do 31 Grudnia 2021❗: Liczba odbiorców strony: 1.295.256 (Liczba osób które, zobaczyły materiał przynajmniej raz) Komentarzy zostawiliście: 6.639 Udostępniliście łącznie: 7.101 postów. Łączna liczba wyświetleń strony na miesiąc to: 4 tyś. - 12 Marzec 2021 Najwięcej udostępnień: 1. 189 - Post o oznakowaniu drogi w przypadku wypadku - 31 Październik 2021 2. 167 - Post o pożarze domu w Stężycy - 22 Grudzień 2021 3. 114 - Post o wypadku i śmierci druhów w miejscowości Czernikowo - 2 Grudzień 2021 Najwięcej komentarzy: 1. 258 - Post o pożarze domu w Stężycy - 22 Grudzień 2021 2. 83 - Post o wypadku i śmierci druhów w miejscowości Czernikowo - 2 Grudzień 2021 3. 71 - Post o pożarze lokomotywy na stacji Malbork - 21 Listopad 2021 Polubienia i reakcje: 1. 1,600 - Post o pożarze domu w Stężycy - 22 Grudzień 2021 2. 995 - Post o wypadku i śmierci druhów w miejscowości Czernikowo - 2 Grudzień 2021. 3. 423 - Post (Relacja na Żywo) z powitania samochodu dla OSP Ocypel Zasięg (Liczba osób, które zobaczyły post przynajmniej raz): 1. 166,2 tyś. - Post o pożarze domu w Stężycy - 22 Grudzień 2021 2. 156,5 tyś. - Post (Film) o pożarze tekstyliów w Kamieńcu - 15 Grudnia 2021 3. 120,2 tyś. - Post (Film) z międzywojewódzkich ćwiczeń "LAS 2021" - 26 Sierpnia 2021. Najpopularniejsze filmy (Łączna liczba minut odtwarzania filmu): 1. 18 tyś. 048 - Film o pożarze tekstyliów w Kamieńcu - 15 Grudnia 2021 2. 17 tyś. 186 - Film z międzywojewódzkich ćwiczeń "LAS 2021" - 26 Sierpnia 2021. 3. 13 tyś. 300 - Film o powodzi z 2001 roku w Gdańsku - 9 Lipiec 2021. ".